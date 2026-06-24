L'Espagnol Julen Lopetegui, sélectionneur du Qatar, a analysé les causes de la défaite contre la Bosnie-Herzégovine et de l'élimination dès la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Les Qataris se sont inclinés 1-3 mercredi soir, lors de la troisième journée du groupe B.

Il s’agit de la deuxième défaite consécutive de la sélection arabe dans le groupe, après celle subie face au Canada (0-6), ce qui la laisse bloquée à un point à la quatrième place et la contraint à quitter la compétition prématurément sans avoir remporté la moindre victoire.

« Je dois analyser le match, mais à mon avis, nous avons livré une bonne prestation par moments », a déclaré Lopetegui à la chaîne qatarie « beIN Sports » après la rencontre. « Le début n’a pas été bon ; la Bosnie dispose des meilleurs ailiers des championnats européens. »

Il a ajouté : « Nous aurions dû mieux maîtriser le ballon. Nous avons néanmoins fait preuve de suffisamment de combativité pour marquer un but, et nous nous sommes créés trois occasions en seconde mi-temps que nous n’avons pas su concrétiser. »

« Le troisième but bosnien est intervenu sur leur unique incursion en seconde période, alors que nous avons dominé, mais nous aurions dû accélérer nos offensives », a-t-il ajouté.

Lopetegui a conclu : « En Coupe du monde, il faut commettre moins d’erreurs pour aller loin, mais je suis fier de l’attitude et de la performance des joueurs. »

À lire également :

En vidéo… Avec deux buts contre son camp… Le Qatar entre dans un classement peu glorieux de la Coupe du monde.