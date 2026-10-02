Lopetegui défie l'Arabie saoudite et entretient le mystère autour d'Akram Afif et Almoez Ali

L'Espagnol Julen Lopetegui, sélectionneur du Qatar, a relevé le défi avant la rencontre tant attendue face à l'Arabie saoudite, affirmant que le Qatar n'était pas venu à la « Coupe du Golfe 27 » uniquement pour participer, mais bien pour se battre pour le titre, en dépit des blessures et du peu de temps avant la demi-finale.

La sélection qatarie affrontera son homologue saoudienne demain samedi, au stade Al-Inmaa, dans le cadre des demi-finales du tournoi, lors d'une rencontre qui suscite un fort engouement populaire.

Lopetegui a déclaré lors de la conférence de presse : « Nous avons mis à profit les deux jours disponibles pour nous préparer, et nous nous sommes concentrés avant tout sur la récupération de l'énergie des joueurs. La composition est claire pour nous, et tout le monde est prêt à affronter un adversaire solide qui joue à domicile et devant son public. »

Il a ajouté : « Le fait que le stade soit rempli de supporters ne représente pas une pression pour nous, mais plutôt une motivation supplémentaire. Nous savons que le public sera derrière son équipe, mais il n'y a pas d'excuses, et nous devons nous concentrer sur le terrain, bien défendre et attaquer avec tranchant, car nous possédons la force physique, mentale et tactique. »

Le technicien espagnol a défendu le niveau de la sélection qatarie, affirmant que l'accès en demi-finale reflète sa capacité à rivaliser, et a déclaré : « Nous avons créé beaucoup d'occasions de marquer, c'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec ceux qui estiment que la sélection qatarie n'est pas bonne. Nous avons l'état d'esprit et la force pour rivaliser, et la preuve en est notre présence en demi-finale. »









Le sélectionneur du Qatar a poursuivi : « L'histoire est importante, mais nous parlons de la réalité. Nous souffrons de quelques blessures, et le temps est court, mais il n'y a pas d'excuses. Nous avons une grande confiance et nous voulons livrer un match solide, et si nous parvenons à battre l'Arabie saoudite, ce sera une chose formidable. »

Lopetegui a tranché quant aux objectifs de la participation au tournoi, déclarant : « Nous ne sommes pas venus ici simplement pour jouer ou pour tester des joueurs. Nous prenons le tournoi au sérieux, nous voulons gagner et donner le meilleur de nous-mêmes. Nous sommes venus ici pour remporter la coupe. »

Concernant Akram Afif et Almoez Ali, Lopetegui a précisé que leur situation n'était pas définitivement tranchée, et a déclaré : « Akram Afif peut jouer à plus d'un poste offensif, mais il a été malade, et je ne sais pas encore s'il participera demain. Nous sommes capables de rivaliser avec ou sans lui. »









Le sélectionneur du Qatar a ajouté : « J'espère qu'Almoez Ali sera en mesure de participer et d'aider l'équipe, et nous attendrons jusqu'à demain matin, après que les joueurs auront bénéficié d'un peu de repos et de récupération, pour prendre la décision finale concernant la composition. »

De son côté, Abdelaziz Hatem, joueur de la sélection qatarie, a confirmé que le Qatar était prêt pour la rencontre, déclarant : « Notre moral est au beau fixe et tout le monde est prêt. Nous avons deux jours pour nous préparer, et toute notre concentration est portée sur la qualification, et nous sommes conscients de la difficulté d'affronter la sélection saoudienne qui évolue à domicile et devant son public. »

Hatem a précisé que la situation actuelle diffère de celle de la Coupe du monde, déclarant : « La période de la Coupe du monde était différente, il y a de nouveaux éléments et nous traversons une phase de transition. Ce tournoi a un objectif différent, mais notre état d'esprit, c'est de rivaliser, et c'est formidable de disputer un match devant plus de 50 000 supporters. »



