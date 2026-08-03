Longues négociations et pique d’Uli Hoeneß : Konrad Laimer révèle les coulisses de sa prolongation au FC Bayern

« Au final, on écrit toujours plus qu’il n’y a vraiment à la fin. C’est comme ça, le milieu. Vous devez aussi faire votre travail, et c’est très bien ainsi », a déclaré Laimer lors d’un point presse sur l’île sud-coréenne de Jeju, en s’adressant aux journalistes présents. « J’ai toujours été totalement détendu. Pendant longtemps, il n’y a eu aucun contact, puis à un moment donné, à la fin, il y a de nouveau eu davantage de contacts. Ensuite, les choses sont allées relativement vite pour parvenir à un accord, parce que de mon côté, il n’y a jamais rien eu qui s’y opposait. J’ai toujours voulu rester ici. »

Au début de l’année, le poker autour d’une prolongation de son contrat, qui court jusqu’en 2027, avait commencé. Entre-temps, il avait été question d’exigences salariales exorbitantes de la part du polyvalent défenseur autrichien de 29 ans, ce à quoi Uli Hoeneß avait réagi publiquement en mai. « Konny est un joueur que j’aime beaucoup », avait déclaré Hoeneß : « Mais ce n’est pas Maradona. »

C’est finalement pendant la Coupe du monde qu’un accord est intervenu, avant que la prolongation de contrat jusqu’en 2029 ne soit officiellement annoncée le 20 juillet. « Je suis évidemment heureux que tout ait fonctionné comme ça, que tout soit désormais réglé et que je puisse à nouveau faire ce qui me plaît, c’est-à-dire jouer au football. Ici, c’est extrêmement plaisant », a déclaré Laimer, qui avait rejoint Munich en 2023 en provenance du RB Leipzig, libre de tout contrat.

Konrad Laimer est en tournée asiatique avec le Bayern

Entre-temps, il n’y a pas eu de réconciliation avec Hoeneß. « Non, il n’y en a pas eu. Mais de toute façon, ça n’a jamais été un sujet pour moi. On a toujours échangé brièvement, déjà à l’époque lors de la fête du titre, à nouveau avec un peu d’humour, et puis c’était tout, il n’y a rien de plus. »

Actuellement, Laimer se trouve avec le Bayern en tournée asiatique, où l’équipe affrontera le Jeju SK FC le 4 août puis Aston Villa le 7 août. Après le retour à Munich, des matches amicaux contre le RB Leipzig et le 1. FC Heidenheim l’attendent, avant le premier match officiel le 22 août : le Supercoupe face au Borussia Dortmund.