Long poker et pique d’Uli Hoeneß : Konrad Laimer révèle les coulisses de sa prolongation au FC Bayern

« Au final, il s’écrit toujours plus de choses qu’il n’y en a vraiment. C’est comme ça, ce milieu. Vous devez aussi faire votre travail, et c’est très bien comme ça », a déclaré Laimer lors d’un point presse sur l’île sud-coréenne de Jeju, à l’adresse des journalistes présents. « J’ai toujours été très détendu. Pendant longtemps, il n’y a eu aucun contact, puis à un moment donné, vers la fin, il y a de nouveau eu davantage de contacts. Ensuite, les choses sont allées relativement vite pour parvenir à un accord, parce que de mon côté non plus, il n’y a jamais rien eu contre. J’ai toujours voulu rester ici. »

Au début de l’année, le bras de fer autour d’une prolongation de son contrat, qui expire en 2027, avait commencé. À un moment, il a été question d’exigences salariales exorbitantes de la part du polyvalent défenseur autrichien de 29 ans, ce qui a poussé Uli Hoeneß à prendre publiquement position en mai. « Konny est un joueur que j’aime beaucoup », avait déclaré Hoeneß : « Mais ce n’est pas Maradona. »

Pendant la Coupe du monde, un accord a finalement été trouvé, avant que la prolongation de contrat jusqu’en 2029 ne soit officiellement annoncée le 20 juillet. « Je suis évidemment heureux que tout ait fonctionné comme ça maintenant, que tout soit désormais réglé et que je puisse à nouveau faire ce qui me plaît, et c’est jouer au football. C’est extrêmement plaisant ici », a déclaré Laimer, qui avait rejoint Munich librement en 2023 en provenance du RB Leipzig.

Konrad Laimer est en tournée asiatique avec le Bayern

Une réconciliation avec Hoeneß n’a toutefois pas eu lieu. « Non, il n’y en a pas eu. Mais chez moi, ça n’a jamais vraiment été un sujet. On a toujours échangé brièvement quelques mots, déjà à l’époque lors de la fête du titre avec un peu d’humour, et c’était tout, il n’y a rien de plus. »

Actuellement, Laimer est avec le Bayern dans le cadre de la tournée asiatique, où un match contre le Jeju SK FC est prévu le 4 août puis un autre contre Aston Villa le 7 août. Après le retour à Munich, des matches de préparation contre le RB Leipzig et le 1. FC Heidenheim les attendent, avant le premier match officiel le 22 août : la Supercoupe contre le Borussia Dortmund.