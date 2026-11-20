Comment regarder London City Lionesses - Crystal Palace FC Women avec un VPN

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Présentation du match

WSL Série printemps - Journée 11 21 nov. 2026 - 12:15 Copperjax Community Stadium

Les London City Lionesses reçoivent Crystal Palace FC Women au Copperjax Community Stadium, à Bromley, pour un match de WSL entre deux équipes dont les positions au classement sont très différentes.

Les London City Lionesses d’Eder Maestre occupent la troisième place de la WSL et se sont imposées comme de véritables prétendantes cette saison. Leur dernier match de championnat s’est soldé par un nul 1-1 contre Arsenal à l’Emirates Stadium, une rencontre lors de laquelle la gardienne Mary Earps a réalisé huit arrêts pour permettre à son équipe de prendre un point. Cette prestation a mis en évidence la qualité de London City dans tous les secteurs du jeu.

London City a certes subi une défaite 1-0 contre Brighton & Hove Albion Women en Coupe de la WSL en milieu de semaine, mais le championnat reste sa priorité et sa place dans le trio de tête témoigne de sa régularité cette saison.

Crystal Palace arrive dans une situation bien plus difficile. L’équipe de Josanne Potter est 12e de WSL et a perdu trois de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Son dernier match de championnat s’est achevé par une défaite 2-0 contre Manchester United Women, un résultat qui la maintient dans le bas du classement.

Crystal Palace a montré de la combativité plus tôt en novembre, en battant Charlton Athletic 3-2 en championnat et en progressant en coupe, mais l’équipe a manqué de régularité et devra relever un défi de taille à l’extérieur.

Les deux équipes se sont affrontées en Coupe de la WSL le mois dernier, et London City l’a emporté 4-2 dans ce même stade. Crystal Palace devra nettement élever son niveau pour inquiéter à nouveau l’équipe qui reçoit.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre ce match de WSL.

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