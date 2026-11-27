Comment regarder Lommel - Zulte Waregem avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, mobile ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous chez le diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Présentation du match

First Division A - Journée 13 28 nov. 2026 - 14:45 Soevereinstadion

Lommel reçoit Zulte Waregem au Soevereinstadion pour un match de Division 1A.

Lommel reste sur une défaite 2-1 face au Standard de Liège le 22 novembre. Il s’agissait de sa deuxième défaite en trois matches de championnat, après une victoire 2-0 contre La Gantoise et un nul 2-2 face au Royal Antwerp.

L’équipe de Lee Johnson occupe la huitième place du classement. Ses récents résultats montrent qu’elle marque régulièrement, avec deux buts inscrits lors de chacun de ses quatre derniers matches de championnat.

Zulte Waregem aborde la rencontre avec d’autres préoccupations. L’équipe de Steve Colpaert a fait match nul 2-2 contre le Royal Antwerp le 21 novembre, mettant fin à une série de trois défaites consécutives en championnat.

Cette série comprenait un revers 4-1 à Saint-Trond et une défaite 4-2 sur le terrain du Club Bruges. Les visiteurs occupent la 15e place du classement.

Les deux équipes se sont rencontrées plusieurs fois en deuxième division entre 2024 et 2025, mais il s’agit de leur première confrontation dans l’élite répertoriée dans les données disponibles. Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre le match.

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