Comment regarder Lommel - Standard de Liège avec un VPN

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Avant-match

First Division A - Journée 12 22 nov. 2026 - 13:15 Soevereinstadion

Lommel reçoit le Standard de Liège au Soevereinstadion pour une rencontre de Division 1A qui compte dans la lutte pour les places de milieu de tableau pour les deux clubs.

L’équipe de Lee Johnson aborde ce match à la sixième place de la Jupiler League. Ses prestations des dernières semaines laissent penser qu’elle est difficile à battre à domicile. Sa victoire 2-0 contre La Gantoise plus tôt en novembre a marqué les esprits, et elle cherchera à confirmer sur son terrain.

Le Standard de Liège arrive à Lommel avec des résultats en dents de scie sous la direction de Vincent Euvrard. Le club liégeois a nettement battu le SK Beveren et pris un point à Courtrai, mais sa défaite 2-1 face à Genk a montré qu’il pouvait encore être mis en difficulté par les équipes les plus fortes de la division.

Huitième au classement, le Standard a besoin d’un résultat pour ne pas se laisser distancer par les clubs qui le précèdent. Le déplacement à Lommel est loin d’être simple, et Euvrard aura besoin d’une prestation disciplinée pour en ramener quelque chose.

Les résultats de Lommel à domicile lui donnent davantage de confiance, mais le Standard a suffisamment de qualités pour rendre la rencontre disputée. Les deux entraîneurs voudront voir leur équipe prendre rapidement le contrôle du match.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Lommel - Standard de Liège, notamment l’heure du coup d’envoi, les nouvelles des équipes et leur forme récente.

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