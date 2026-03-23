Lombardo s'impose, mais la Sampdoria pourrait tout de même changer d'entraîneur : D'Angelo jusqu'en 2028, Pecchia ou Cioffi sont pressentis

La victoire remportée hier par la Sampdoria et son entraîneur Attilio Lombardo a légèrement apaisé une ambiance qui reste néanmoins très tendue après les contestations de samedi, et qui est pleinement engagée dans la lutte pour éviter la relégation. L'entraîneur par intérim, choisi en interne après le limogeage de Marco Foti, a décroché trois points cruciaux, mais la situation générale reste floue et en constante évolution. Après le match, Lombardo a lui-même expliqué : « Je me sens toujours l’entraîneur de cette équipe. Mais je ne suis pas dans la tête des autres », une référence directe aux différents dirigeants du club, qui se réuniront ces prochains jours pour décider de l’avenir du poste d’entraîneur.





Sa position reste donc incertaine malgré ce succès : un match nul ou une défaite auraient entraîné un changement immédiat, mais même après cette victoire, l’hypothèse d’un nouveau changement n’est pas exclue. Selon les informations rapportées par Il Secolo XIX, des évaluations sont en cours au sein du club concernant Nathan Walker, Jesper Fredberg et Andrea Mancini. Parallèlement, le club aurait déjà pris contact ces derniers jours avec plusieurs entraîneurs afin de ne pas être pris au dépourvu en cas de débâcle face à l’équipe de Campanie, mais aussi pour profiter des deux semaines de trêve et accorder plus de temps à l’éventuel futur entraîneur.

Le nom qui revient le plus souvent est celui de Luca D'Angelo, pour lequel des négociations seraient en cours, menées par le directeur sportif Andrea Mancini, avec un contrat s'étendant jusqu'en 2028. Des contacts auraient eu lieu avec son agent Minieri, après une proposition plus avantageuse que celle avancée ces derniers jours, qui ne prévoyait que trois mois avec option. L'entraîneur lui-même aurait toutefois pris son temps. Il resterait en effet à résoudre la question liée au contrat de D'Angelo avec La Spezia, qui pourrait d'ailleurs envisager de le rappeler prochainement pour remplacer Roberto Donadoni. La décision tombera aujourd'hui.





En arrière-plan, d'autres profils évalués par la direction et contactés restent également en lice, parmi lesquels Guido Pagliuca, qui était sur le point de rejoindre Padoue mais qui n'a toutefois pas encore signé en Vénétie, Fabio Pecchia et Gabriele Cioffi. Les prochaines heures seront déterminantes pour cette situation.