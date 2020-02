L’OM va-t-il briser la malédiction contre Bordeaux ?

L’OM se déplace ce dimanche soir à Bordeaux. Un terrain où les Phocéens n’ont plus connu la victoire depuis 42 ans.

Est-ce enfin pour cette année ? La sempiternelle question revient tel un boomerang chaque saison quand il s’agit de savoir si Marseille va enfin mettre fin à sa série noire à . Depuis le 17 octobre 1977 et un succès 2-1, les Phocéens ne s’étaient plus imposés en terre aquitaine. Ce dimanche, ils vont donc tenter une nouvelle fois de vaincre le signe indien. Pour le même résultat ?

Le contexte s’y prête pour l’OM

Sur le papier, le coup parait jouable car il oppose le 11e au classement au second. L’OM se situe, en outre, sur une pente ascendante depuis plusieurs semaines avec une succession de résultats positifs. Payet et ses coéquipiers ont donc raison de croire en leurs chances, surtout que Bordeaux n’est pas au mieux et n’a plus gagné en championnat à domicile depuis le 3 décembre dernier (contre Nîmes, 6-0).

Mais, combien de fois par le passé les Olympiens avaient été donnés favoris par les observateurs au moment de se déplacer chez les Girondins sans qu’ils ne réussissent à honorer ce statut ? Ça a été notamment le cas en 2006 quand ils avaient une place en Ligue des Champions à aller chercher. Ou en 2010 quand ils ont été couronnés champions avec Didier Deschamps. Lors de ces deux rendez-vous, ils se sont fait cueillir vers la fin, avec une égalisation concédée juste avant le gong.

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

Villas-Boas, l’homme qui mettra fin à la série noire ?

Les fans marseillais ont bon espoir qu’il en soit autrement cette fois-ci. Et ce qui leur fait croire en un dénouement différent c’est la présence du facteur X, en la personne d’André Villas-Boas. Avec le technicien portugais, il y a comme un vent du renouveau qui souffle et le changement peut très bien englober également cette maudite affiche. Questionné en conférence de presse, l’intéressé a pourtant fait montre d’un détachement à l’heure d’aborder la longue série d’échecs à Bordeaux : "Je n'ai pas cette motivation personnelle, a-t-il déclaré. Le plus c'est de tenir à distance nos poursuivants et c'est précisément pour ça qu'on doit gagner à Bordeaux. Et si on repart avec un point, je suis pragmatique et ça me va aussi".

Il y a ce que le coach affirme publiquement, et il y a discours qu’il tient auprès de ses joueurs. Et nul doute qu’il ne manquera pas d’haranguer ses troupes avant leur entrée sur la pelouse afin qu’en 2020/2021 on ne leur rabâche plus leur incroyable série en terre girondine. « Cette question est posée chaque fois aux entraîneurs de l'OM depuis 42 ans. On en a envie évidemment, la statistique parle d'une façon très claire. Mais la seule chose qu'on puisse faire est de l'utiliser comme motivation. C'est une opportunité historique, j'espère que cela va tomber sur ce groupe », a fini par admettre le technicien lusitanien.