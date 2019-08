L’Olympiakos et l’Etoile Rouge valident leur ticket… Le résumé de la soirée en Ligue des Champions

On reverra Mathieu Valbuena en Ligue des Champions cette saison. Trois ans après avoir disputé cette compétition pour la dernière fois, l’ex (international) français va avoir l’honneur de regoûter à la plus belle des épreuves. Avec sa formation grecque de l’ qu’il a rejoint cet été, il s’est qualifié pour la phase finale de la C1.

Contre Krasnodar, l’ancien marseillais et ses partenaires avaient déjà fait le plus dur à l’aller en s’imposant sur large score de 4-0. Ce mardi, ils ont mis un point d’honneur à enfoncer le clou en gagnant 2-1 en . Et le champion de 2010 a encore été décisif, en offrant le ballon de l’ouverture du score à Youssef El-Arabi, l’autre ex-pensionnaire de L1.

Au final, et alors qu’ils avaient été menés au score, les Grecs ont gagné 2-1. El-Arabi, qui avait pris la place de l’Espagnol Guerrero dans le onze de départ, a signé un doublé. Le but des locaux, marqué par Utkin (10e), n’a servi à rien.

L'article continue ci-dessous

⏰ RESULTS ⏰



🔹 Crvena zvezda through on away goals



🔹 Olympiacos in the group stage for 19th time



🔹 Dinamo Zagreb secure spot in Thursday's draw



💪 Who impressed you tonight?#UCL