L'OL prêt à laisser filer Memphis Depay ?

L'Olympique Lyonnais ne serait plus fermé à l'idée de laisser filer sa star néerlandaise, Memphis Depay.

Memphis Depay est toujours la tête de gondole de l'OL. Mais, cela aurait pu changer cet été. Si l'on en croit les révélations faites par L'Equipe ce jeudi, le club rhodanien a discuté lors du dernier jour du mercato avec un club européen au sujet d'un possible transfert de l'international néerlandais.

Le club en question c'est l' . Le 1er septembre dernier, les décideurs giallorossi se seraient positionnés pour enrôler l'ancien Mancunien. La nature exacte de leur proposition n'a pas été communiquée, mais elle aurait prétendument inclut une somme d'argent et des joueurs de la Louve comme monnaie d'échange.

L'OL n'aurait pas donné suite à cette approche, et ça serait surtout parce que le clan du joueur n'aurait pas été emballé par la perspective de rallier la capitale italienne. L'AS Roma ne ferait pas partie des clubs que vise Depay pour la suite de sa carrière. Et c'est pourquoi les négociations ont vite été stoppées.

Depay a cristallisé les critiques après l’entrée manquée en C1

Début septembre, Depay était en pleine bourre avec l'OL, avec quatre buts marqués et une passe décisive délivrée en quatre journées de championnat. Mais ses deux dernières sorties avec les Gones, dont celle de Ligue des Champions face au Zénit (1-1) mardi, l'ont vu retomber dans ses travers. La vedette lyonnaise s'est encore fait remarquer par sa nonchalance et son goût modéré pour le replacement défensif.

Au sortir de cette première sortie en Ligue des Champions, l'ailier batave a été parmi les Gones les plus critiqués. Jusque-là, la direction du club a toujours fait en sorte de le protéger et évité ainsi qu'il ait des envies d'ailleurs. La donne aurait-elle changé récemment ? Lassé par les caprices du Hollandais et flairant le bon moment pour s'assurer une petite plus-value sur une éventuelle revente, l'OL pourrait serait donc enclin à ouvrir la porte à un transfert.