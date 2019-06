L'OL intéressé par Luiz Gustavo (Marseille) ?

Selon des informations de l'Equipe, l'Olympique Lyonnais se pencherait sur le cas de Luiz Gustavo, le milieu de terrain de l'OM.

Le 28 mai dernier, lors de sa conférence de présentation en tant que directeur sportif de l'OL, Juninho avait eu des mots forts au sujet de Lucas Tousart en évoquant sa vision globale du rôle de numéro 6. "On a besoin d’un autre profil devant la défense. (...) Quelqu’un de fin techniquement, qui aime le ballon et qui fasse jouer son équipe, un patron. Lucas Tousart a un profil plus physique", avait indiqué la légende de du club.

Partant de ce constat, l'OL aurait coché le nom de Luiz Gustavo sur sa liste, selon des informations de l’Equipe. Le milieu de terrain de l’OM aurait les caractéristiques recherchées par le nouveau staff lyonnais, lui qui avait réalisé une très bonne saison 2017-18. En plus de son expérience et de son caractère dans le vestiaire, le fait qu’il soit Brésilien serait un avantage supplémentaire.

Peu utilisé cette la saison dernière par Rudi Garcia, où il n’a disputé que 38 rencontres contre 57 en 2017-18, l’OM pourrait bien laisser partir son joueur chez le rival olympien.

Si la bataille pourrait être compliquée pour que l’OL et l’OM s’entendent, le Brésilien de 31 ans ne serait pas contre le fait de quitter Marseille et de rester dans ce Championnat qu’il connait plutôt bien. Rappelons que le club phocéen avait refusé de le laisser partir en cet hiver, une situation que l’ex-milieu de terrain du n’avait pas apprécié.

Alléger la masse salariale

Cependant, un problème en interne à l’OM pourrait convaincre les dirigeants marseillais de vendre leur joueur à un concurrent direct. En effet, en raison d’une masse salariale élevée cette saison avec la présence potentielle de Kevin Strootman et Dimitri Payet l’an prochain dans l'effectif, un dégraissage est attendu cet été. Egalement dans le panier des gros salaires de l’OM, Luiz Gustavo n’est donc pas intransférable.

L’OL est en tout cas prêt à tenter sa chance dans ce dossier. Pour les supporters olympiens, qui adorent Luiz Gustavo depuis son arrivée en provenance de il y a deux ans, la pilule pourrait avoir du mal à passer, comme cela avait été le cas lors de l’arrivée de Mathieu Valbuena dans le Rhône-Alpes. Sous contrat jusqu’en 2021, Luiz Gustavo devra bientôt prendre sa décision sur son avenir.