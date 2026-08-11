Loin du football : Ronaldinho présente une offre officielle pour sauver Monaco

La légende brésilienne Ronaldinho, ancienne star de Barcelone, du Paris Saint-Germain et de Milan, s'apprête à ajouter un nouveau chapitre à sa brillante carrière, et cette fois loin des terrains de football.

Selon le quotidien français « L'Équipe », le lauréat du Ballon d'Or 2005 a présenté une offre officielle pour racheter le club de basket-ball de Monaco.

Le Brésilien est associé au fonds d'investissement andorran Clayton Sport, qui a adressé une lettre d'intention au directeur exécutif du club de Monaco, Oleksiy Yefimov.

Ce projet intervient alors que le club français traverse une période financière extrêmement difficile et doit trouver rapidement une solution pour conserver sa place en première division.

Le journal a souligné que l'offre présentée par Ronaldinho et la société Clayton Sport est très ambitieuse, puisqu'elle comprend, selon les rapports, le règlement de dettes d'un montant de 2,5 millions d'euros dues à l'Euroligue, ainsi que l'apport d'une garantie bancaire de 5 millions d'euros, soit le montant exigé par la Direction nationale du contrôle de gestion du football français (DNCCG).

Les investisseurs étudient également un engagement d'une durée comprise entre trois et cinq ans, avec un investissement pouvant atteindre 10 millions d'euros par saison.

Ronaldinho pourrait lui-même contribuer financièrement au projet et y jouer un rôle central, ce qui représenterait un tournant dans la carrière de l'ancienne star de Barcelone, plus habituée aux terrains de football qu'à ceux de basket-ball.