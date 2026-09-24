Loin du football : Harry Kane songe à s'essayer à un nouveau sport

Le capitaine de l'équipe d'Angleterre Harry Kane, attaquant du Bayern Munich, songe à une expérience dans un autre sport à l'avenir, sachant que ce n'est pas la première fois qu'il évoque cette idée.

Kane a reconnu qu'il était proche de prolonger son contrat avec le Bayern Munich, déclarant : « Nous sommes dans de bonnes négociations », mais il est l'un des plus grands fans de football américain et souhaite tenter sa chance dans ce sport en tant que kicker.

Kane a déclaré, dans des propos rapportés par le journal espagnol «Marca » : « Je vais essayer d'analyser la chose plus sérieusement. Tout dépend de la façon dont ma carrière professionnelle va évoluer au cours des cinq ou six prochaines années, de mes motivations et de ce que je veux faire. Disons simplement que l'option de la ligue professionnelle de football américain est bien plus réaliste que l'option du golf. »

La passion de Kane pour le football américain a commencé lorsqu'il a regardé un documentaire sur Tom Brady, le légendaire quarterback des New England Patriots et des Tampa Bay Buccaneers. Depuis, Kane est devenu un supporter des New England Patriots et reste ami avec Brady.

L'ancien attaquant de Tottenham a précisé : « Je tire les penalties, et la pression ainsi que la technique sont très similaires. Si je me consacrais à cela, en matière d'entraînement, je serais plus proche de cette discipline que de tout autre sport. »

Mais il reconnaît que le changement ne serait pas facile, et a déclaré : « Comme dans tous les sports professionnels, quand on les regarde à la télévision, les professionnels donnent l'impression que c'est facile, alors on pense que c'est possible, mais ce n'est pas toujours le cas. Si je le faisais, je le prendrais très au sérieux. Et je consacrerais entre six mois et un an à m'entraîner au préalable. »

De plus, si sa carrière footballistique le conduisait vers la ligue américaine de football à l'avenir proche, il n'exclut pas la possibilité de combiner les deux sports, concluant : « Peut-être qu'à l'avenir, si je joue dans la ligue américaine de football ou dans un championnat similaire, j'aurai peut-être l'occasion de combiner les deux, en profitant des calendriers de la saison. »

Il y a quelques années, dans un entretien accordé à la chaîne ESPN, l'attaquant anglais avait évoqué son amour pour la ligue professionnelle de football américain (NFL), et s'était interrogé : « Si tu joues en Premier League et en Coupe du monde, puis dans la ligue professionnelle de football américain, peut-on te considérer comme le plus grand sportif de tous les temps ? » Il le découvrira peut-être dans quelques années.

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