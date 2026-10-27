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Paul Scholes estime qu’Antonio Conte est le seul candidat crédible pour remplacer Michael Carrick à Manchester United. La légende du club assure que l’entraîneur italien au tempérament explosif est l’homme idéal pour secouer un effectif en difficulté et permettre à United de jouer à nouveau les premiers rôles en Premier League.

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La pression monte à Old Trafford

L'avenir de Carrick à United est de plus en plus incertain après un début de saison désastreux. Le club traverse une très mauvaise passe, qui a culminé dimanche avec une lourde défaite 3-0 face à Bournemouth à Old Trafford. United ne compte ainsi qu'une victoire lors de ses huit derniers matches de Premier League.

Malheureusement pour Carrick, aux piètres performances sur le terrain s'ajoutent des tensions croissantes en coulisses. Lisandro Martinez aurait pris position contre la direction du club. De son côté, le capitaine Bruno Fernandes a ouvertement critiqué Carrick et son staff technique, signe d'un vestiaire profondément divisé.

Scholes désigne le remplaçant idéal

Si le club décide finalement de changer d'entraîneur, Scholes estime que Conte est le candidat idéal. Face à une liste de candidats comprenant Eddie Howe et Julian Nagelsmann, la légende de United n'a pas hésité à afficher sa préférence. Au micro du podcast The Good, The Bad and The Football, Scholes a reconnu que nommer l'Italien serait un pari risqué, mais nécessaire pour sauver la saison.

« Il faudrait choisir un entraîneur capable, selon nous, de nous permettre de redevenir une équipe compétitive en Premier League, a expliqué Scholes. Parmi ces trois-là, Antonio Conte est celui qu'il faut, mais il y a un énorme p***ain d'avertissement avec lui. »

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« Il a laissé entendre qu'il voulait venir et je suis presque sûr que le club a parlé aux trois. Je ne comprends pas pourquoi il voudrait de ce poste car, personnellement, je ne pense pas que l'équipe soit assez bonne pour lui. »

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Emery envisagé, mais Conte reste la priorité

Scholes a également évoqué l'entraîneur d'Aston Villa, Unai Emery, comme une solution possible. Il a salué la capacité de l'Espagnol à obtenir régulièrement d'excellents résultats et à avoir remporté la Ligue Europa, malgré les départs fréquents de ses meilleurs joueurs. La légende de United considère toutefois Conte comme un meilleur choix en raison de son parcours au plus haut niveau.

« Je pense que Conte est le meilleur disponible, a déclaré Scholes. Quand je parle des meilleurs entraîneurs et qu'on évoque ces quatre-là, je pense qu'Antonio Conte est très loin devant les autres. Il y a eu la Juventus, puis il est allé à Naples et a remporté le championnat avec eux. Il est imprévisible, je sais qu'il est imprévisible et peut-être un peu fou, mais quand on parle d'entraîneurs qui ont réussi dans de grands clubs, il est largement au-dessus. »

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« Peu m'importe que ce soit à court terme. S'il reste 18 mois et nous remet dans la course au titre, ce sera une réussite. Plus j'y pense, plus je me dis que Conte doit arriver et secouer tout le monde. »

Un match difficile contre Chelsea en perspective

United doit rapidement se reconcentrer sur le terrain, car un rendez-vous exigeant l'attend. Le club affrontera Chelsea samedi en Premier League, et la pression sur Carrick s'accentuera si son équipe ne parvient pas à s'imposer.