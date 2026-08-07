Loin de l'ombre de son père : Théo Zidane raconte 7 mois de douleur et de souffrance

Theo Zidane, fils de la légende du football français Zinédine Zidane, a ouvert une page douloureuse de son parcours professionnel, après avoir révélé les souffrances qu'il a traversées durant son expérience au sein du club de Cordoue, affirmant qu'il a disputé une longue période de compétitions tout en souffrant d'une blessure douloureuse qui l'a contraint à endurer la douleur et à continuer de jouer malgré son état physique difficile.

Les fils de Zidane ont occupé le devant de la scène sportive ce vendredi, après que Luca Zidane, le gardien âgé de 28 ans, s'est rapproché d'un transfert à Leganés, au moment où son frère cadet Theo, milieu de terrain de 24 ans, a accordé de longues déclarations au journal espagnol « Marca », dans lesquelles il a parlé franchement des périodes les plus difficiles de sa carrière jusqu'à présent.

Un début fort transformé en souffrance

Theo Zidane a expliqué avoir vécu une période remarquable lors de sa première saison avec Cordoue, après avoir réussi à décrocher une place de titulaire au sein de l'effectif de l'équipe, profitant de sa condition physique et de l'absence de blessures, soulignant qu'il avait affiché de bons niveaux durant cette phase.

Le joueur espagnol a déclaré : « Lors de ma première année, j'ai été titulaire dans de nombreux matchs, j'étais en bonne condition physique, je ne me suis pas blessé et j'ai fourni de bonnes performances. »

Mais les choses ont changé à partir de mars 2025, lorsqu'il a commencé à ressentir de fortes douleurs au dos, se voyant contraint de continuer à jouer malgré ses souffrances, avant que le problème ne s'aggrave la saison suivante après avoir été victime d'une hernie discale ayant provoqué de vives douleurs.

Jouer dans la douleur

Theo a révélé qu'il avait tenté, avec le staff médical, de trouver des solutions pour éviter de manquer des matchs, affirmant qu'il a disputé de nombreuses rencontres malgré la nécessité de recevoir des injections antidouleur, avant que tout le monde ne comprenne que l'intervention chirurgicale était devenue la meilleure option.

Il a ajouté : « Les médecins et moi avons tout essayé, et j'ai joué de nombreux matchs après avoir reçu les injections, mais il valait mieux subir l'opération, retrouver ma condition physique d'avant et tenter de revenir au niveau que j'avais affiché durant les premiers mois. »

Le joueur de Cordoue a souligné que ses souffrances n'étaient pas évidentes pour tout le monde au sein du club, car il tenait à rester disponible pour aider l'équipe, déclarant : « Même à l'intérieur du club, certaines personnes ne connaissaient pas l'ampleur du problème, parce que je voulais toujours être présent. »

Sept mois de souffrance

Theo Zidane a affirmé que sa grande capacité à supporter la douleur l'a amené à repousser la décision de se faire opérer, mais qu'il est arrivé à un stade où il n'était plus capable de continuer, après que le médecin spécialiste lui a confirmé la nécessité d'une intervention chirurgicale suite à la découverte de la hernie.

Il a déclaré : « J'ai enduré 7 mois de souffrance parce que je n'aime jamais présenter d'excuses, et j'aurais peut-être dû prendre la décision plus tôt, mais je voulais aider l'équipe. »

Le fils de Zidane a expliqué que cette période avait été une épreuve difficile sur les plans physique et psychologique, mais qu'il en était ressorti avec une envie encore plus grande de prouver ses capacités, après être devenu capable de s'entraîner et de rivaliser sans ressentir de douleur.

Le rêve du retour et la volonté de faire ses preuves

Theo Zidane espère que la prochaine étape sera un nouveau départ dans sa carrière, affirmant qu'il ressent une grande joie après avoir retrouvé sa condition physique, et que son objectif est de proposer un meilleur niveau que celui qu'il a affiché lors de sa première saison.

Il a ajouté : « J'ai très hâte de faire mes preuves, car je suis convaincu que je suis capable de fournir de meilleures performances que celles de ma première année. Je suis heureux de pouvoir désormais m'entraîner sans douleur et de donner le maximum de moi-même dans les matchs. »