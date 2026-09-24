Loin de l'égoïsme de Mbappé et des prétentions de Yamal : un autre joueur mérite le Ballon d'Or !

Dans la course au Ballon d'Or cette année, il y a un joueur qui tente de convaincre le monde, à coups de déclarations, qu'il mérite le trophée, un autre qui s'est lui aussi laissé entraîner dans le jeu des petites phrases, et un troisième qui a livré une saison telle que je me demande comment il pourrait ne pas le remporter.

Le premier, c'est Kylian Mbappé, le deuxième Lamine Yamal, et le troisième Harry Kane.

Mbappé, qui a choisi de mener une bataille verbale, a évoqué le trophée à plusieurs reprises, affirmant qu'il se sentait capable de le remporter, le plaçant parmi ses objectifs immédiats, jusqu'à en arriver à déclarer qu'il voterait pour lui-même !

Et cela, de mon point de vue, ce n'est pas de la confiance en soi. La confiance est exigée de tout grand joueur, mais là, elle s'est muée en une forme d'égoïsme. Mbappé traite le Ballon d'Or comme une campagne électorale personnelle, comme si répéter qu'il le mérite allait rendre sa saison meilleure qu'elle ne l'a réellement été, ou améliorer la situation actuellement misérable de son équipe.

Le plus provocant, c'est que ce discours vient d'un joueur censé être l'une des plus grandes stars du Real Madrid, ce club prestigieux qui a terminé la saison passée sans grand titre. Et au lieu que la question, dans les couloirs de la Maison Blanche, soit : pourquoi le Real Madrid n'a-t-il pas réalisé ce qu'on attendait de lui ?, elle est devenue : pourquoi Mbappé n'obtient-il pas le Ballon d'Or ? Comme si la situation du Real Madrid était devenue un détail secondaire, comme si la perte des titres ne concernait pas la star française tant que son propre compteur de buts lui fournit une nouvelle matière pour parler du trophée.

Et là, je ne parle pas de deviner ce qui se passe dans la tête de Mbappé, mais de l'image qu'il a lui-même façonnée par ses déclarations.

Même Christophe Dugarry, l'un des champions de la France à la Coupe du monde 1998, a critiqué cette manière de réclamer un trophée individuel, et s'est attaqué à ce déplacement du discours, de l'équipe et des trophées vers la gloire personnelle.

Il n'a pas nié la valeur de Mbappé, mais il a estimé que la façon dont le joueur se présente pour le trophée paraît puérile et pitoyable.

Et à vrai dire, cette critique touche au cœur du problème.

Car Mbappé veut que le Ballon d'Or soit son titre lorsqu'on l'interroge sur l'absence de trophées, et il ignore que la valeur d'une saison ne se résume pas au nombre de buts qu'un joueur a marqués, mais à sa valeur et à son influence.

Et si la question n'était qu'une affaire de chiffres, pourquoi Harry Kane ne serait-il pas le lauréat ?

Kane a marqué 73 buts avec le Bayern Munich et l'Angleterre en une seule saison. C'est le deuxième plus haut ratio de buts pour un joueur sur une saison européenne depuis le début du siècle, derrière Lionel Messi. Il a remporté le Soulier d'or européen, marqué 36 buts en Bundesliga et 61 buts avec le Bayern toutes compétitions confondues, et ajouté six buts avec l'Angleterre à la Coupe du monde.

Mais même ces chiffres n'expliquent pas toute la valeur de Kane.

Et c'est précisément là que je trouve que beaucoup lui font du tort en réduisant sa saison à un nombre de buts.

Kane n'est pas qu'un attaquant qui conclut l'action, c'est aussi un joueur qui la lance : il décroche pour recevoir le ballon, relie les lignes de l'équipe, ouvre les espaces par ses déplacements, attire les défenseurs et transmet le ballon au moment qui permet à ses coéquipiers de pénétrer dans des zones plus dangereuses.

Rien qu'en Bundesliga, Kane a créé 39 occasions pour le Bayern, un chiffre exceptionnel pour un avant-centre. Et cela ne s'est pas fait au détriment de son efficacité devant le but, mais en parallèle de ses 36 buts inscrits dans la compétition.

Et c'est exactement ce qui me pousse à pencher pour Kane : il ne se rend pas meilleur au détriment de ses coéquipiers.

Au contraire, il rend ses coéquipiers meilleurs à ses côtés.

Lorsque Kane décroche, il ouvre un espace pour celui qui arrive de l'aile.

Lorsqu'il entraîne le cœur de la défense avec lui, la voie s'ouvre devant un autre joueur.

Et lorsqu'il reçoit le ballon entre les lignes, il ne cherche pas toujours l'action qui ajoute un but à ses statistiques, mais la passe qui rend toute l'attaque plus dangereuse.

C'est pourquoi son influence n'apparaît pas seulement dans son nombre de buts et de passes décisives, mais dans la physionomie de l'équipe lorsqu'il est présent.

Le Bayern lui-même l'a décrit comme un attaquant qui allie le fait de marquer et de créer le jeu, qui décroche pour recevoir le ballon, crée des espaces pour ses coéquipiers, et participe au pressing et au repli défensif lorsque l'équipe en a besoin.

Vient ensuite la partie qui rend la comparaison avec Mbappé encore plus dérangeante pour le Français.

Kane a fait tout cela sans transformer le Ballon d'Or en affaire personnelle.

Il n'a pas eu besoin d'annoncer au monde qu'il voterait pour lui-même.

Il n'a pas eu besoin de répéter qu'il était capable de gagner.

Il n'a pas fait de chaque entretien une nouvelle tribune pour défendre son mérite.

Après une saison où il a marqué 73 buts, il a simplement dit que la décision revenait aux votants, et que son attention était désormais tournée vers la saison suivante et ce qu'il pouvait accomplir avec son club et la sélection de son pays.

C'est là toute la différence entre un joueur qui court après le trophée et un joueur qui court après la performance.

Quant à Lamine Yamal, il a tout mon respect pour son niveau technique avec le Barça cette saison, couronnée par le trophée de meilleur joueur de Liga.

Le jeune talent a livré une saison éblouissante avec Barcelone et a démontré une nouvelle fois qu'il est un joueur d'exception. Il a également accumulé des chiffres offensifs remarquables et contribué avec force et génie au sacre de son équipe.

Puis il a été sacré avec l'Espagne à la Coupe du monde. Mais...

Son dossier sur ce point n'a jamais été parfait, d'autant que son influence individuelle dans la compétition mondiale n'a pas approché la moitié du niveau qu'il a affiché avec Barcelone, pour de nombreuses raisons, dont la principale est la grave blessure dont il a été victime avant le Mondial.

Mais Yamal est lui aussi tombé dans le même piège des déclarations.

Et c'est d'autant plus regrettable qu'il aurait tout simplement pu laisser son talent, ses chiffres et ses titres parler pour lui.

Au début, Yamal a tenté de se présenter sous un autre jour.

Il a affirmé qu'il n'avait pas besoin de demander aux journalistes de voter pour lui, comme s'il voulait dire qu'il ne faisait pas partie de la campagne de déclarations que mène Mbappé.

Puis les choses ont changé. Il a d'abord dit que Mbappé et lui étaient les meilleurs joueurs du monde.

Il a dit qu'il méritait le Ballon d'Or cette année en raison de ce qu'il a accompli.

Puis il est revenu, dans des entretiens ultérieurs, pour expliquer pourquoi il estime que son style de jeu est son plus grand argument pour remporter le trophée.

Et là, je suis en profond désaccord avec lui, non pas parce qu'il ne mérite pas d'être candidat, mais parce que j'aurais préféré qu'il laisse la réponse au terrain.

Car lorsqu'on a dix-neuf ans et qu'on possède un tel talent, on n'a pas besoin de proclamer qu'on est l'un des meilleurs joueurs du monde.

Et lorsqu'on est champion du monde, champion du championnat, et qu'on affiche des chiffres magnifiques, on n'a pas besoin de s'engager soi-même dans une bataille du type « je mérite plus que les autres ».

Mieux vaut laisser les autres le dire de vous.

Au final, Yamal n'est pas devenu moins talentueux à cause de ses déclarations, mais il est devenu, comme Mbappé, partie prenante d'une bataille verbale dont l'Espagnol n'avait au départ nul besoin.

Et le plus important, c'est que le discours de Yamal sur son mérite ne règle pas le problème de fond : la Coupe du monde a été un immense succès collectif pour l'Espagne, mais l'influence individuelle du joueur dans la compétition n'a pas eu la même force que celle qu'il a affichée avec Barcelone.

Et c'est un point qui doit entrer dans l'évaluation de la saison, exactement comme les titres et les chiffres.

Après tout cela, il faut préciser que je ne pense pas qu'il soit nécessaire de rabaisser Yamal pour défendre Kane.

Et je ne trouve pas non plus logique d'ignorer les chiffres de Mbappé.

Mais lorsque je mets tout sur la table, l'image apparaît clairement.

Mbappé a beaucoup marqué, mais il nous demande de nous concentrer sur ses buts et d'oublier le reste du tableau.

Yamal a régalé le monde et livré une performance colossale, mais il ne s'est pas imposé au même degré à toutes les étapes de la saison.

Quant à Kane, il a presque tout réuni et a figuré parmi les meilleurs à tous les niveaux et dans toutes les compétitions.

Il a marqué, il a créé, il a ouvert les espaces, il a élevé le niveau de ses coéquipiers (et Bellingham au Mondial en est le meilleur exemple), il a mené l'attaque, il a été le premier à revenir défendre, il a gagné des titres, il a brillé avec la sélection de son pays.

Et après cela, il n'a pas rempli le monde de cris pour nous convaincre qu'il méritait le trophée.

Et c'est là que l'identité du lauréat du Ballon d'Or, à mon avis, se ramène à une question très simple : qui a livré la saison la plus aboutie ?

Si c'est bien cela la question, alors Harry Kane a une réponse qu'il est très difficile d'ignorer.

Car Mbappé peut parler du Ballon d'Or jusqu'à l'épuisement.

Et Yamal peut nous émerveiller par son talent jusqu'à la dernière seconde.

Mais Kane a fait quelque chose de plus important...

Il a fait en sorte que le football lui-même parle de lui.