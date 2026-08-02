Comme l’a laissé entendre le directeur sportif de Stuttgart, Fabian Wohlgemuth, à l’issue du match nul 2-2 lors du match amical contre le FC Paris, les divergences entre les deux clubs concernant le montant du transfert posent encore d’importants problèmes dans les négociations.

« Nous sommes toujours en discussions », a expliqué Wohlgemuth, avant de préciser immédiatement qu’un résultat positif du point de vue des Souabes était encore « très loin ».

D’après les informations en circulation, Wolfsburg serait prêt à laisser partir son attaquant désireux de changer d’air, à condition qu’un club intéressé mette sur la table l’indemnité de transfert minimale réclamée, à savoir 25 millions d’euros. Du moins à l’heure actuelle, Stuttgart ne semble pas disposé à le faire.

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Dzenan Pejcinovic absent du groupe du VfL Wolfsburg lors du match amical

En raison de la récente vente du défenseur central Konstantinos Koulierakis, qui a rejoint l’AS Roma pour un montant évoqué de 17 millions d’euros, le VfL n’a pas un besoin impératif de recettes liées aux transferts. En conséquence, le club se montre ferme dans les négociations. En outre, Wolfsburg bénéficie toujours du soutien financier conséquent de VW.

Pejcinovic lui-même serait ouvert à un transfert vers le VfB. Le joueur de 21 ans a été l’une des rares satisfactions de la saison passée, conclue par la première relégation de l’histoire du VfL Wolfsburg en 2. Bundesliga. Il a inscrit douze buts en 34 matches toutes compétitions confondues. Il est encore lié au club de Basse-Saxe jusqu’en 2029.

En tout cas, Pejcinovic ne figurait pas dans le groupe de Wolfsburg pour le match amical contre Telstar 1893 (3-1) vendredi. Wohlgemuth n’a pas été en mesure de dire si cela avait un lien avec les négociations autour du transfert : « La question devrait plutôt être adressée aux dirigeants du VfL. »

L’équipe stuttgartoise de l’entraîneur Sebastian Hoeneß entamera lundi un stage à Grassau, au bord du Chiemsee. Après le retour dès vendredi au sein du groupe pour des tests de performance des Allemands présents au Mondial Angelo Stiller, Jamie Leweling et Deniz Undav, ainsi que d’Ermedin Demirovic (Bosnie-Herzégovine) et Jeremy Arevalo (Équateur), Bilal El Khannouss (Maroc) et Luca Jaquez (Suisse) sont également attendus pour le camp en Bavière.