Löw : "L'Allemagne doit atteindre les demi-finales de l'Euro 2020"

L'Allemand a fixé un objectif que son équipe doit atteindre lors du prochain tournoi, mais a reconnu qu'il faudrait une amélioration significative.

Le sélectionneur de l' , Joachim Low, a exigé que son équipe atteigne les demi-finales du championnat d'Europe de l'année prochaine malgré la difficulté à obtenir un match nul 3-3 lors de la Ligue des Nations à domicile contre la . Les Allemands ont fait preuve d'une forte résilience pour se battre et remonter au score lorsqu'elle a été mené 2-0 et 3-2 contre les Suisses à Cologne, mais n'ont maintenant remporté qu'un de leurs cinq derniers matches depuis la reprise du football après la pause forcée par le coronavirus.

Le duo de , Timo Werner et Kai Havertz a ramené l'Allemagne dans le match après avoir concédé deux buts au début du match. mais après avoir pris du retard une fois de plus, Serge Gnabry a été primordial pour assurer le point du match nul. Joachim Löw a été déçu de la façon dont son équipe a commencé le match, mais a été soutenu par sa résilience à gagner un point dans une situation difficile face à la Suisse.

L'Allemagne fait du surplace

Le sélectionneur de longue date a également évoqué le potentiel de son équipe à l'avenir et a insisté sur le fait que seule une apparition en demi-finale ou plus à l' serait considérée comme un succès : "C'était un match de très haute intensité", a déclaré Low après le match. "Les deux équipes ont pris beaucoup de risques, mais il y a aussi eu plusieurs erreurs. Nous avons mal commencé le match, mais nous avons montré un vrai caractère pour revenir, ce qui était bon à voir. Nous avons cependant commis un certain nombre d'erreurs en défense. Notre plan était de jouer avec un certain élément de risque, mais nous devons y remédier. les erreurs.

"Nous nous sommes battus pour revenir dans le match Vous pouvez apprendre beaucoup des revers. Nous devons améliorer notre communication et nos instructions. Quand nous allons aller à l'Euro, notre objectif est d'aller le plus loin possible, mais atteindre les demi-finales est l'objectif minimum. Cette équipe a beaucoup de potentiel. Nous devons corriger certaines choses, mais je pense qu'il y a de quoi être enthousiasmé", a ajouté le sélectionneur de l'Allemagne.

Depuis la reprise du football international en septembre, la seule victoire de l'Allemagne a été une victoire 2-1 lors du match de la Ligue des Nations de samedi contre l' . Les quatre autres matches se sont terminés par des nuls - résultats 1-1 contre l' (à domicile) et la Suisse (à l'extérieur) et 3-3 contre la (à domicile) et la Suisse (à domicile). L'Espagne perdant face à l'Ukraine dans le groupe A4 de la Ligue des Nations, l'Allemagne invaincue occupe la deuxième place avec six points - un point derrière La Roja.