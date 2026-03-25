Locatelli rate son coup, pas Como : Fabregas fait un bond en tête du classement en vue de la Ligue des champions (1,72), tandis que la Juve perd du terrain (2,75)

Locatelli rate son tir, pas Como. C'est ainsi que l'on pourrait résumer ce week-end de Serie A, en ce qui concerne la course à la Ligue des champions. Le penalty manqué par le milieu de terrain oblige en effet la Juventus à faire match nul contre Sassuolo, mais surtout à perdre du terrain face aux hommes de Fabregas, désormais à trois points : selon les analystes de paris de Sisal et Planetwin365, une place parmi les quatre premiers pour Paz et ses coéquipiers passe de 1,72 à 1,90, contre 2,50 il y a quelques jours. Grâce à une performance exceptionnelle, avec cinq victoires consécutives couronnées par le « cinq à zéro » infligé à Pise, tandis que les Bianconeri, qui n’ont pas réussi à décrocher une troisième victoire d’affilée, glissent à 2,75 contre 1,85 la semaine dernière.





À égalité de points avec les hommes de Spalletti, on trouve la Roma qui, dans la course à la quatrième place, paie toutefois ses mauvaises performances de ces dernières semaines et ne convainc pas les bookmakers : malgré son retour à la victoire contre Lecce, les Giallorossi sont en effet cotés entre 4,00 et 4,50 pour la Ligue des champions, en hausse par rapport à 3,50 ces derniers jours. Enfin, l'Atalanta est distancée : à sept points de Côme, elle rapporte entre 30 et 50 fois la mise, tandis que Naples et Milan ont désormais largement assuré leur participation à la prochaine Ligue des champions (à 1,02 pour les deux).





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