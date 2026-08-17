Locatelli : « J’ai dit non à Arsenal pour la Juventus. À Milan, ils ne m’ont pas aidé »

Le capitaine de la Juventus, Manuel Locatelli, s’est confié au micro de Rivista Undici sur son refus de rejoindre Arsenal par amour pour la Juventus, ses idoles d’enfance et son histoire, terminée brutalement, avec l’AC Milan.









Sur la possibilité Arsenal : « Arsenal est une équipe incroyable, avec une grande histoire, dans un championnat très important. Mais moi, je voulais seulement la Juve, et je la voulais déjà un an plus tôt, quand j’en avais été tout proche. Je ne voulais écouter aucune autre offre, mes agents devenaient fous : ils me proposaient d’autres clubs, et moi je disais “seulement la Juve”. »









Sur ses idoles : « Mon frère et moi, on avait celle de Del Piero. J’étais aussi complètement fasciné par Nedved, quand j’étais tout petit je demandais à ma mère si j’avais les jambes comme lui, un peu tordues. »









Sur l’AC Milan : « Je remercierai toujours le Milan : j’y ai fait toute ma formation, cela a été ma maison, et je remercierai toujours Montella de m’avoir fait confiance. Ce qui m’a pesé, c’est que je n’avais pas les outils pour tout gérer. J’étais encore trop jeune et immature. Il y avait d’énormes attentes autour de moi et, en moi, elles semblaient encore plus grandes, surtout après ce but contre la Juve. C’est quelque chose qui m’a freiné et je n’étais même pas capable de me remettre en question. Donc, très souvent, j’en rejetais la faute sur les autres et je cherchais des excuses. J’ai certainement beaucoup fait d’erreurs à cette période, mais je crois aussi ne pas avoir été aidé