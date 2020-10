Lloris, Griezmann... Les réactions après Croatie - France (1-2)

Vainqueurs de la Croatie dans les dernières minutes, les Bleus savourent l'état d'esprit après l'égalisation croate et la force collective.

Après le nul contre le , l'équipe de a renoué avec la victoire grâce à un succès (1-2) contre la . Dominateurs puis bousculés, les Bleus s'en sont remis à un but de Kylian Mbappé à dix minutes du terme pour garder le contact avec les Portugais. Le match à Lisbonne dans un mois représentera bien la finale du groupe.

Des Bleus à réaction

Et soudain Mbappé...

Didier Deschamps (sélectionneur de l'équipe de France sur TF1) : "C’est difficile pour tout le monde. On savait qu’on allait avoir une bataille à livrer ce soir. Dommage qu’on ait pas réussi à mettre le deuxième but avec l’occasion de Kylian en première mi-temps. La Croatie est revenue avec de meilleures intentions suite à des changements. On a fait ce qu’il fallait en deuxième mi-temps. L’enchainement est compliqué pour les joueurs et c’est pour ça que j’ai fait tourner mais c’est un bon stage avec le groupe qui se termine avec une victoire. Cette équipe a toujours eu du caractère. Ce n’est pas parce qu’on a gagné un titre en 2018 qu’on gagne en claquant des doigts. Si on n’a pas réussi à marquer contre le Portugal, c’est aussi parce que l’équipe en face était bonne. On a eu une belle opposition même si on a réalisé un excellent début de match. La qualité et le caractère sont là et je suis très content de ce groupe."

Antoine Griezmann (attaquant de l'équipe de France sur TF1) : "Match compliqué, pas très beau à regarder et à jouer avec un terrain gras et une équipe qui voulait nous battre. Je pense que j’en ai marqué des plus beaux mais j’ai tout mis dedans et si elle partait en tribunes, c’était pareil. Ca fait du bien au moral mais je profite de la confiance du coach, de mes coéquipiers. Le coach sait où me mettre, je profite de cette situation, de cette place. "

Hugo Lloris (gardien de l'équipe de France sur La Chaîne L’Equipe) : "C’est l’état d’esprit, la force collective. En deuxième, c’était moyen, ils nous ont plus pressés, ils n’avaient rien à perdre. On a joué trop bas et on n’a pas eu la maitrise du ballon. Ils sont revenus au score et à 1-1, ça peut basculer dans les deux sens. Heureusement, on a réussi à reprendre l’avantage suite à une très belle action collective. Il y a de l’adversité avec des gros clients comme le Portugal et la Croatie. On s’attendait à souffrir, peut-être pas autant mais on a fait corps et ce n’est que du positif. Quand on pousse tous ensemble, ça va tout de suite mieux."