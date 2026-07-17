L’ancienne star française Bixente Lizarazu a rejoint le camp des opposants au match pour la troisième place, qui opposera les sélections française et anglaise dans le cadre de la Coupe du monde 2026.

Les propos de l’ancien arrière gauche, désormais consultant pour le journal « L’Équipe », viennent renforcer la position de Thomas Tuchel, le sélectionneur anglais, et d’Ibrahima Konaté, le défenseur tricolore, qui avaient déjà exprimé leur désintérêt pour cette rencontre.

Dans une sortie médiatique qui fait sensation, l’ancien latéral gauche a lancé : « Disputer ce match relève presque de la torture ; ce ne sont pas les Jeux Olympiques, où l’on remporte des médailles d’or, d’argent et de bronze ; même la deuxième place n’a aucune valeur. »

Il a ajouté : « Le coup a été très dur après la défaite face à l’Espagne. Tout le monde rêvait de la finale, et maintenant, ce match s’apparente à une torture. »

Ces propos sont d’autant plus significatifs que l’équipe de France traverse une zone de turbulences après sa défaite contre l’Espagne et l’annonce de la démission de Didier Deschamps, dans un contexte de demandes de refonte et d’interrogations sur l’avenir d’Ousmane Dembélé et Adrien Rabiot.

Pour Lizarazu, l’effort physique demandé n’est pas à la hauteur de l’enjeu, un avis partagé par nombre de joueurs et d’entraîneurs qui voient dans cette rencontre un fardeau supplémentaire en fin de tournoi.