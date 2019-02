Liverpool - Xherdan Shaqiri : "Je voulais jouer contre le Bayern"

Vainqueur de la Ligue des Champions en 2013 avec le Bayern Munich, l'ailier de Liverpool se réjouit de retrouver son ancien club ce mardi soir (21 h).

Arrivé sur les bords de la Mersey cet été en provenance de Stoke City, Xherdan Shaqiri est un joueur incontournable de Premier League depuis 2015. Bien intégré dans le collectif déjà huilé de Jürgen Klopp, aux côtés des autres éléments offensifs que sont Mohamed Salah, Sadio Mané ou encore Roberto Firmino, le Suisse retrouve surtout les joies de la Ligue des Champions cette saison, lui qui compte déjà une C1 à son palmarès, en 2013, sous les couleurs du Bayern.

Le Bayern Munich, c'est justement l'équipe qui se dressera face aux Reds de Liverpool mardi soir, pour le compte d'un huitième de finale aller qui s'annonce particulièrement alléchant entre deux formations tournées vers l'attaque. Un match qui s'annonce prometteur pour tous les amateurs de ballon rond, qui réjouit aussi Xherdan Shaqiri, visiblement très heureux d'affronter ses anciennes couleurs, dont il garde un très bon souvenir.

"Je suis impatient de vivre cette expérience"

"Je voulais jouer contre le Bayern Munich, contre mes anciens coéquipiers et ma vieille équipe. Je suis impatient de jouer. J'y ai passé deux ans et demi et c'était incroyable, nous avons gagné beaucoup de titres, nous avons gagné la Ligue des champions. Nous avons eu la meilleure équipe du Bayern Munich", a ainsi déclaré l'actuel numéro 23 de Liverpool dans un entretien publié ce lundi sur le site internet du club anglais.

Imbattable à la maison en Ligue des Champions cette saison, l'ayant emporté contre le Paris Saint-Germain, l’Étoile Rouge de Belgrade et le Napoli à Anfield, le dauphin de Manchester City en championnat aura, à l'image de son ailier virevoltant, à coeur de briller face à l'un des cadors du football européen. Et force est de constater que le principal intéressé n'aura aucun mal à trouver la motivation nécessaire pour cela, lui qui est impatient d'en découdre.

"Je suis impatient de vivre cette expérience. Ça va être génial. Nous pouvons aller très loin, j'espère", a-t'il ajouté, ambitieux. "Cela va être deux matches très difficiles contre le Bayern parce qu'ils sont parmi les meilleurs. Les deux matches seront intéressants car les deux équipes attaquent et jouent offensivement. Nous avons besoin de deux très bonnes performances pour passer", a ensuite analysé le Suisse. Pour ce match, le Bayern devra lui composer avec plusieurs absences.