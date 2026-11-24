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Liverpool prépare une offensive en janvier pour Abdellah Ouazane, prodige de l’Ajax de 17 ans, afin d’offrir une doublure offensive à Florian Wirtz, en grande forme. Alors que le responsable du recrutement Julian Ward accélère ses démarches pour épauler l’international allemand, ce supporter de Liverpool depuis toujours est devenu une cible sérieuse avant le mercato hivernal.

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Ward accélère la recherche d’un meneur de jeu pour janvier

Selon Anfield Watch, l’équipe chargée du recrutement de Liverpool a présélectionné Ouazane, ainsi que Wael Mohya et Gilberto Mora, dans sa recherche d’une doublure fiable pour Wirtz. Si le club se réjouit de la forme récente de Wirtz, Ward sait que l’Allemand ne peut assumer seul la responsabilité de la création. Liverpool intensifie donc ses efforts pour recruter un meneur de jeu de réserve à la réouverture du mercato.

Un jeune prodige qui rêve d’Anfield

Largement considéré comme l’un des meilleurs espoirs issus du prestigieux centre de formation de l’Ajax au cours de la dernière décennie, Ouazane a déjà marqué l’histoire en club et en sélection. Mesurant 1,83 m, le joueur de 17 ans est le quatrième plus jeune buteur de l’Ajax en Eredivisie ce siècle et le plus jeune buteur de l’histoire de l’équipe nationale A du Maroc.

Actuellement utilisé sur le côté gauche de l’attaque à Amsterdam, il est un numéro 10 de formation qui a également évolué au poste de numéro 8 chez les jeunes. Loué pour sa technique et sa vision du jeu, il a remporté la Coupe d’Afrique des nations des moins de 17 ans avec le Maroc à seulement 16 ans. Selon le même média, Ouazane soutient Liverpool depuis toujours et rêve de jouer à Anfield, ce qui rend un transfert hivernal tout à fait envisageable.

Iraola mène le renouveau prometteur de Liverpool

L’intérêt de Liverpool pour Ouazane s’inscrit dans la volonté plus large de Ward et de l’entraîneur Andoni Iraola de bâtir une dynastie jeune et dominante après le sombre passage à vide sous Arne Slot. Ce renouveau a été illustré par la récente correction infligée à Manchester United, match au cours duquel Wirtz a créé à lui seul 10 occasions, un record pour le club en Premier League. Il a ainsi porté son bilan à six buts et quatre passes décisives lors de ses neuf dernières titularisations en club et en sélection.

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Recruté pour un montant alors record pour le club, Wirtz a brillé face à United aux côtés des autres jeunes talents Rio Ngumoha et Jeremy Jacquet, ainsi que de Dominik Szoboszlai, Bradley Barcola et Victor Munoz. Associer Ouazane, l’un des joueurs les plus remarquables de la génération 2009, au prodige Ngumoha, né en 2008, renforcerait encore le noyau offensif de Liverpool sur le long terme.

Le mercato de janvier mettra la détermination de Liverpool à l’épreuve

À l’approche de janvier, Ward doit décider s’il formule une offre officielle pour Ouazane ou s’il se tourne vers les autres pistes, Mohya et Mora. Convaincre l’Ajax de se séparer en cours de saison d’un joueur prometteur issu de son centre de formation nécessitera des négociations minutieuses, même si l’adolescent souhaite clairement rejoindre Liverpool. Recruter une doublure de qualité pour Wirtz pourrait s’avérer décisif alors que l’équipe rajeunie d’Iraola vise des trophées majeurs.