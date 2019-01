Liverpool - Virgil Van Dijk et Jürgen Klopp élus joueur et entraîneur du mois de décembre en Premier League

Avec un mois de décembre très réussi (sept victoires en autant de rencontres), il était logique que Liverpool soit à l'honneur pour les trophées du mois en Premier League. Ainsi, Virgil Van Dijk a été élu joueur du mois tandis que Jürgen Klopp a décroché cette distinction pour les entraîneurs.

Congratulations to the boss & VVD.



The @premierleague Manager of the Month & Player of the Month for December. pic.twitter.com/iX07YqDL65