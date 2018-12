Liverpool, Virgil Van Dijk chambre Alisson : "Pourquoi as-tu ruiné le clean-sheet ?"

Le défenseur central de Liverpool a révélé ce qu'il a dit à son gardien après le choc contre Manchester United.

Une fois n'est pas coutume, Alisson n'a pas été irréprochable. Héros du match contre Naples en milieu de semaine avec une parade fabuleuse devant Arkadiusz Milik, le portier brésilien a été clairement fautif sur le but de Manchester United lors du derby d'Angleterre. Une erreur qui n'a pas été payé cash puisque les Reds ont finalement réussi à remporter cette rencontre.

Néanmoins, Alisson aura forcément à coeur de se rattraper dans les semaines à venir et surtout de ne pas rééditer une telle erreur. À cause de cette erreur, Liverpool n'a pas pu réaliser son onzième clean-sheet de la saison. Après la rencontre, Virgil Van Dijk a révélé ce qu'il a dit en plaisantant à l'international brésilien suite à sa boulette ayant coûté un but aux Reds.

"Heureux d'être là où nous sommes"

"Pourquoi as-tu ruiné le clean-sheet?! «Je lui ai dit: "Nous n’avons pas fait de clean-sheet à cause de toi!". Non, j’en ai fait une blague. Il a été fantastique pour nous. Ça arrive, tout le monde fait des erreurs. C’est notre façon de réagir et il s’est brillamment comporté en deuxième mi-temps. Il n’était pas nerveux. Je lui ai dit: "Continue, garde la tête haute et tout ira bien", a plaisanté Virgil Van Dijk.

Le défenseur des Reds est content de ce succès venant récompenser un superbe début de saison : "C'était évidemment très important de gagner. On pourrait dire que c’était juste un autre match, mais c’était un peu spécial parce que c’était contre eux et que ça fait longtemps que nous ne les avions pas battus à la maison. Une victoire bien méritée. Nous sommes à la mi-décembre et la saison est toujours aussi longue".

"Nous sommes très heureux d’être dans la position dans laquelle nous nous trouvons, mais cela peut changer en deux ou trois semaines, de sorte que nous ne nous laisserons pas emporter et que nous essaierons de continuer à faire ce que nous faisons. De toute évidence, nous devons rester confiants. Wolverhampton ? C'est un autre match que nous voulons gagner", a conclu le néerlandais.