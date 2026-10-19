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Ligue des Champions
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Liverpool-Villarreal en Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir avant le match

Liverpool vs Villarreal
Liverpool
Villarreal
Ligue des Champions
D. Szoboszlai

Présentation complète du match de Ligue des champions entre Liverpool et Villarreal. Nous passons en revue la tactique, les nouvelles des deux équipes, leur forme et bien plus encore.

crest
Ligue des Champions - Journée 3
Anfield

Le coup d’envoi de Liverpool-Villarreal sera donné le 20 octobre 2026 à 15 h 00 EST et 19 h 00 GMT.

Liverpool espère poursuivre son parcours parfait en Ligue des champions à Anfield

Les hommes d’Andoni Iraola ont montré du caractère face à Brentford ce week-end en Premier League, renversant la situation pour s’imposer 2-1. Un résultat bienvenu après la lourde défaite 3-0 contre Manchester City. En Ligue des champions, tout s’est jusqu’ici déroulé comme prévu pour Liverpool, qui a battu l’Atlético de Madrid 2-1 à Anfield avant d’écraser le LASK 6-3 à l’extérieur. Malgré un début de saison irrégulier en championnat, les hommes d’Iraola ont désormais remporté six de leurs huit derniers matches, toutes compétitions confondues.

Brentford v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images

Villarreal alterne le bon et le moins bon

La série de sept défaites consécutives de Villarreal en Ligue des champions a finalement pris fin lors de son dernier match, remporté 3-1 contre Naples malgré l’ouverture du score adverse. Le Sous-marin jaune avait très mal entamé la saison, sans victoire lors de ses six derniers matches, toutes compétitions confondues, une série comprenant quatre défaites d’affilée. Villarreal s’est quelque peu repris, avec trois victoires en cinq matches, dont celle contre Naples.

Villarreal CF v SSC Napoli - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images

Des buts en perspective à Anfield

Le Sous-marin jaune n’a gardé sa cage inviolée lors d’aucune de ses 13 dernières rencontres de Ligue des champions. Ses chances d’y parvenir à Anfield semblent minces, puisqu’il n’a réussi que trois matches sans encaisser de but lors de ses 33 dernières rencontres dans cette compétition.

Statistiques clés et blessures

  • Liverpool a inscrit au moins deux buts lors de 13 de ses 15 derniers matches de phase de groupes de Ligue des champions à Anfield.
  • Liverpool sera privé de Dominik Szoboszlai et de Jeremie Frimpong, tous deux blessés contre Brentford ce week-end, tandis que Villarreal fera le déplacement à Anfield sans Nicolas Pepe ni Tajon Buchanan.

Actualité des équipes et effectifs

Liverpool vs Villarreal Équipes probables

4-2-3-1
Liverpool crest
Liverpool
LIV
page.match.formation.title
Villarreal crest
Villarreal
VIL
4-4-2
A. BeckerA. BeckerJ. JacquetJ. JacquetJ. FrimpongJ. FrimpongK. TsimikasK. TsimikasR. AraujoR. AraujoT. NyoniT. NyoniB. BarcolaB. BarcolaF. WirtzF. WirtzR. NgumohaR. NgumohaR. GravenberchR. Gravenberchteam-logoL. KoumasL. JuniorL. Juniorteam-logoC. RomeroP. NavarroP. NavarroR. VeigaR. VeigaS. MourinoS. MourinoS. ComesanaS. ComesanaP. GueyeP. GueyeA. MoleiroA. MoleiroN. SalibaN. SalibaG. MorenoG. MorenoG. MikautadzeG. Mikautadze
Villarreal crest
Villarreal
VIL
4-2-3-1
Liverpool

Onze de départ

Villarreal

Entraineur

  • A. Iraola
  • I. Perez

Andoni Iraola devrait aligner une équipe solide. Le onze envisagé est le suivant : Alisson Becker ; Jeremy Jacquet, Jeremie Frimpong, Konstantinos Tsimikas, Ronald Araujo ; Trey Nyoni, Ryan Gravenberch ; Bradley Barcola, Florian Wirtz, Rio Ngumoha ; Lewis Koumas. Aucune blessure ni suspension n’est actuellement signalée du côté de l’équipe à domicile, mais des précisions seront apportées à l’approche du coup d’envoi.

L’entraîneur de Villarreal, Inigo Perez, devrait titulariser Luiz Junior dans le but, derrière une défense à quatre composée de Carlos Romero, Pau Navarro, Renato Veiga et Santiago Mourino. Alberto Moleiro et Gerard Moreno figurent parmi les options offensives pressenties. À ce stade, aucune blessure ni suspension n’a été confirmée pour l’équipe visiteuse.

Forme récente

LIV

LIV - Forme

TOT
V3-1
BOU
V0-1
MCI
D0-3
LAS
V3-6
BRE
V1-2
But marqué (encaissé)
12/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
VIL

VIL - Forme

MAL
V1-3
LEV
V3-1
RMA
D1-0
NAP
V3-1
ELC
N0-0
But marqué (encaissé)
9/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Liverpool aborde cette rencontre en bonne forme, avec quatre victoires et une défaite lors de ses cinq derniers matches. Lors de sa dernière sortie, il a renversé Brentford pour s’imposer 2-1 en Premier League, après une victoire 6-3 sur le terrain du LASK en Ligue des champions. La seule fausse note de cette série est une défaite 3-0 à domicile contre Manchester City. Sur ces cinq rencontres, Liverpool a inscrit 11 buts et en a encaissé sept, signe d’un jeu offensif qui laisse parfois des espaces.

Villarreal reste sur trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches. Le club a fait match nul 0-0 contre Elche en Liga ce week-end, avant cette impressionnante victoire 3-1 face à Naples en Ligue des champions. Une défaite 1-0 contre le Real Madrid est son seul revers sur cette période. Villarreal a marqué huit buts et en a encaissé trois au cours de ces cinq rencontres, ce qui laisse penser qu’il arrive à Anfield avec une réelle dynamique offensive.

Historique des confrontations

Face à face

LiverpoolNulVillarreal
3
1
1
Ligue des Champions
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
FDM
Ligue des Champions
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
FDM
Ligue Europa
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
FDM
Ligue Europa
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
FDM
Jeux d'amitié des clubs
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
FDM
8Buts marqués3
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué1/5

La dernière confrontation entre les deux clubs remonte aux demi-finales de la Ligue des champions 2022. Liverpool s’était imposé 2-0 à Anfield avant que Villarreal ne s’incline 2-3 à domicile, Liverpool se qualifiant sur le score cumulé de 5-2. Sur les cinq confrontations répertoriées entre les deux équipes, Liverpool présente le meilleur bilan. Il avait également battu Villarreal lors des deux manches des demi-finales de la Ligue Europa 2016, la seule victoire de Villarreal étant intervenue au match aller de cette confrontation.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
V
V
2
FC BarceloneFC BarceloneBAR
220092+76
V
V
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
V
V
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
V
V
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
V
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
V
V
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
V
V
9
Bétis SévilleBétis SévilleBET
220064+26
V
V
10
Bayern MunichBayern MunichFCB
211083+54
N
V
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
V
N
12
ComoComoCOM
210164+23
D
V
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
D
V
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
V
D
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
V
D
16
Club BrugesClub BrugesCLB
21016603
V
D
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
D
V
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
D
V
19
LensLensRCL
210134-13
D
V
20
AEK AthenesAEK AthenesAEK
210123-13
D
V
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
V
D
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
D
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
V
D
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
V
D
25
RomaRomaROM
201145-11
D
N
26
PSVPSVPSV
201112-11
D
N
27
VikingVikingVIK
201146-21
N
D
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
D
N
29
InterInterINT
200246-20
D
D
30
FC PortoFC PortoPOR
200225-30
D
D
31
Slavia PragueSlavia PragueSLP
200225-30
D
D
32
SSC NaplesSSC NaplesNAP
200214-30
D
D
33
LASKLASKLAS
200237-40
D
D
34
LilleLilleLIL
200226-40
D
D
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
D
D
Qualification pour les quarts de finale

Dans la phase de ligue de la Ligue des champions, Liverpool occupe la cinquième place, ce qui le place en bonne position pour une qualification directe en huitièmes de finale. Villarreal est 14e et doit mener une lutte plus serrée pour décrocher sa place en phase à élimination directe, ce qui rend cette rencontre d’autant plus importante pour les visiteurs.

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