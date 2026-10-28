Liverpool veut se séparer d’un joueur qui a disputé 162 matches pour le club : l’intéressé est très contrarié

Liverpool ne prolongera pas le contrat d’Alexis Mac Allister, rapporte Sky Sports. Le club souhaite le vendre l’été prochain, son contrat arrivant à échéance à la mi-2028.

Si Liverpool veut encore obtenir une indemnité de transfert pour Mac Allister, le club devra le vendre l’été prochain ou durant l’hiver suivant. Pour l’heure, aucune négociation n’est en cours concernant un nouveau contrat.

Le club lui a fait savoir qu’il ne souhaitait pas prolonger son contrat et qu’il voulait renouveler son effectif. Son agent cherche déjà un nouveau club pour lui.

Selon Sky Sports, les prétendants ne manquent pas. L’Argentin suscite l’intérêt de clubs espagnols, italiens et saoudiens. Les pistes espagnoles et italiennes sont les plus concrètes.

Mac Allister est déçu par la décision de son employeur. Le milieu de terrain de 27 ans aurait aimé prolonger son contrat à Anfield, mais cela ne se fera pas.

Mac Allister a disputé jusqu’ici 162 matches sous le maillot de Liverpool. Il a inscrit 23 buts et délivré 21 passes décisives. Sous les ordres d’Arne Slot, il a remporté le championnat d’Angleterre avec le club.

Le milieu à vocation offensive a également joué un rôle important dans le sacre de l’Argentine à la Coupe du monde 2022. Il avait alors disputé presque tous les matches et marqué lors de la victoire 2-0 contre la Pologne en phase de groupes.