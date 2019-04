Liverpool, Van Dijk : "Si vous ne croyez pas au doublé, il faut rester chez vous"

Le défenseur des Reds est ambitieux et continue de croire à la possibilité de remporter la Premier League et la Ligue des champions cette saison.

a fait un grand pas vers les demi-finales de la . Sans forcer et malgré quelques belles occasions manquées, les Reds l'ont emporté par deux buts d'écart sur leur pelouse contre le ce mardi, le tout sans encaisser le moindre but. Les hommes de Jürgen Klopp vont donc aborder plutôt sereinement le match retour et peuvent continuer de rêver de rejouer une finale de C1, après celle perdue l'an dernier, et faire encore mieux.

En course en pour le titre et plus que jamais en vie en Ligue des champions, Liverpool ne vas pas choisir entre les deux compétitions pour Virgil Van Dijk. Le Néerlandais veut remporter les deux : "Vous devez croire au doublé, sinon vous pouvez rester chez vous la prochaine fois. Allez-y. Nous avons joué une équipe difficile, c'est un bon résultat, mais ce n'est pas fini. Ce sera encore plus dur là-bas à Porto, mais j'espère que nous ferons le travail et passerons au tour suivant".

"Tout donner et ensuite se reposer"

L'article continue ci-dessous

"Nous devons néanmoins être confiants. C’est un très bon moment pour être un joueur de Liverpool et, espérons-le, il reste neuf matches si tout se passe bien, nous croisons les doigts. Nous allons donner tout ce que nous avons alors nous aurons ensuite une pause bien méritée", a ajouté le défenseur néerlandais en zone mixte après le succès contre le club portugais en quart de finale aller de la Ligue des champions.

Virgil Van Dijk est conscient que Liverpool est loin d'être la seule équipe rêvant de soulever la Ligue des champions cette saison, mais veut tirer parti de l'expérience de la saison dernière pour aller au bout cette fois-ci : "Toutes les équipes encore présentes ont toutes les chances de remporter le trophée. Mais nous croirons en nous pour continuer et espérer atteindre la finale à nouveau, car c'est ce que nous visons".

Enfin, il a encensé la recrue estivale, Naby Keita, auteur du premier but de Liverpool face à Porto et déjà buteur le week-end dernier après avoir connu des débuts timides sous les couleurs des Reds : "C'est un joueur fantastique. Nous le voyons évidemment jour après jour. Je suis juste content pour lui. Il est titulaire, mais marquer deux buts en deux matches est très agréable pour lui et très important pour nous tous".