Liverpool : Van Dijk peut-il viser le Ballon d'Or face à Messi ou Ronaldo ? Le Néerlandais se porte candidat

L'international brésilien a qualifié le Néerlandais de source d'inspiration pour ses coéquipiers après une saison exceptionnelle avec les Reds.

Champion d'Europe et vice-champion d' , a réalisé une campagne 2018-19 particulièrement brillante, et le club de la Mersey le doit grandement à Virgil Van Dijk. Arrivé il y a un an et demi avec l'étiquette de défenseur le plus cher de l'histoire, le Néerlandais est devenu un joueur clé pour les Reds grâce à son autorité dans les duels, sa constance, sa qualité technique et sa puissance athlétique.

"Il donne beaucoup de confiance à l'équipe et aux joueurs. Lorsque vous avez Virgil van Dijk - le géant - sur le terrain, cela effraie peut-être les adversaires. Pour moi, il est spécial. J'ai de grands défenseurs devant moi - Joël Matip, Joe Gomez, Dejan Lovren. Tout le monde a fait un excellent travail cette saison. Mais Virgil a quelque chose de spécial, il est le grand bonhomme de cette défense" , s'est récemment enthousiasmé le gardien Alisson à son sujet. Alors Van Dijk peut-il viser la plus prestigieuse des récompenses individuelles ?

Interrogé sur le Ballon d'Or, le défenseur de Liverpool n'a pas caché son aspiration. "C'était déjà un honneur fantastique d'être élu joueur de l'année, même si je l'ai dit à l'époque : j'échangerais ce titre pour la . Heureusement je n'ai pas à le faire", a-t-il plaisanté dans des propos retranscrits sur le site officiel de Liverpool, avant d'entrer dans le vif du sujet : "c’est un honneur si les gens parlent du Ballon d’Or, mais que puis-je faire ? Je n'ai aucune influence sur quoi que ce soit. Je ne peux pas nier que j’ai eu une assez bonne saison l’année dernière. La seule chose que je puisse faire maintenant, c’est me concentrer sur la nouvelle saison, être en forme, le rester et espérer une saison encore meilleure".



"Je peux comprendre le fait que les buteurs ou les numéros 10 remportent ces prix parce qu'ils sont plus attrayants à voir. Mais peut-être que le moment est venu de changer ça....". Un appel du pied aux votants de fin d'année, même si l'affaire n'est pas gagnée. Il faut en effet remonter à 2006 pour trouver trace d'un défenseur sacré Ballon d'Or avec l'Italien Fabio Cannavaro, champion du monde cette année-là.



Van Dijk aura par ailleurs des concurrents de choix, y compris dans son équipe, où les virevoltants Sadio Mané ( ) et Mohamed Salah (Egypte) ont également tiré leur épingle du jeu. Sans oublier les inévitables Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, ou les candidats naturellement appelés à leur succéder, comme Kylian Mbappé et les récentes recrues des deux géants espagnols Eden Hazard et Antoine Griezmann...