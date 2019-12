WTF - Liverpool - Une moyenne d’âge de 19 ans contre Aston Villa en League Cup !

Jürgen Klopp a dû faire des choix ! Confronté à un calendrier plus que compliqué - avec un quart de finale de à ce mardi et une demi-finale de Mondial des clubs au mercredi - le technicien allemand a choisi d’aligner ses U23 pour faire face aux Villans.

Hoever, Boyes, Chirivella, Hill, Longstaff… Ces noms ne vous disent rien ? C’est bien normal puisqu’il s’agit des joueurs de l’académie, mais ce sera bien à eux d’aller chercher le ticket pour les demi-finales de League Cup ce mercredi.

Avec les quatre cités ci-dessous, vous retrouverez Kelleher dans les cages, Van Den Berg dans l’axe, Gallacher en latéral gauche, Kane et Christie-Davies au milieu ou encore Elliott en attaque. Des joueurs de 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans ou encore 22 ans… et une moyenne d’âge historiquement basse !

Comme le souligne Opta, la moyenne d’âge atteint les… 19 ans et 182 jours ! Du jamais vu dans l’histoire des Reds, sachant que le précédent record était de 21 ans et 296 jours. La classe biberon du LFC parviendra-t-elle à créer l’exploit contre les Villans ?

19y & 182d - With an average age of 19 years & 182 days, have named their youngest ever starting line-up for a competitive game in all competitions. Opportunity. #CarabaoCup #AVLLIV pic.twitter.com/9oiMXLFyop