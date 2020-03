Liverpool - Un ancien de la maison critique vivement Mohamed Salah

Pour Don Hutchison, ancien joueur des Reds, l'attaquant Mohamed Salah affiche des lacunes inquiétantes dans certains aspects basiques du jeu.

Ces deux dernières saisons, Mohamed Salah évolue à un niveau de jeu impressionnant du côté de . Régulièrement buteur, l'Egyptien est l'un des atouts majeurs de la redoutable équipe des Reds, et a grandement contribué à la conquête de la Ligue des Champions la saison dernière.

"Il est toujours vraiment mauvais sur les gestes basiques"

Auteur de 16 buts en 26 rencontres de cette saison, Mohamed Salah demeure toutefois la cible de quelques critiques, alors que certains observateurs lui reprochent notamment certaines maladresses, couplées à une nonchalance qui peut déranger. Don Hutchison, l'ancien joueur des Reds, est l'un deux. Pour lui, l'ex-joueur de et de l'AS Rome doit faire mieux dans certains aspects du jeu, où il n'est tout simplement pas au niveau.

"Je regarde Salah jouer toutes les semaines, et ses statistiques sont impressionnantes. Et pour certaines choses, il est un génie, mais il est vraiment mauvais pour les gestes les plus basiques. Il n'est pas capable de faire une passe à 5 mètres, il n'arrête pas de garder le ballon pour tenter de mettre un petit pont. Quand je le vois, je me dis que Jürgen Klopp et son staff ont essayé de le coacher, mais il est toujours vraiment mauvais sur les gestes basiques", a ainsi déploré l'Écossais pour ESPN.