Liverpool - Trent Alexander-Arnold : "Je veux être le meilleur arrière droit du monde"

Le défenseur latéral de 20 ans a livré ses ambitions sur son futur avec Liverpool et les Three Lions.

Visiblement très ambitieux, Trent Alexander-Arnold voudrait devenir "le meilleur arrière droit du monde" tout en prenant le brassard de capitaine avec et l' . Le joueur de 20 ans, formé chez les Reds, vise le sommet.

Joueur régulier sous les ordres de Jurgen Klopp depuis deux saisons, Alexander-Arnold vient de remporter la Ligue des Champions et compte déjà cinq sélections avec les Three Lions.

Alexander-Arnold est néanmoins déterminé à atteindre beaucoup plus d’objectifs. Le jeune latéral cherche à devenir l'un des meilleurs talents de la planète et un vrai leader sur le terrain. "J'ai la chance d'avoir autour de moi des gens qui me comprenne et qui font tout pour que je sois au mieux. Je voudrais être l'un des meilleurs joueurs du monde, le meilleur du monde, être le leader de l'équipe, le capitaine de Liverpool et de l’Angleterre. C'est l'essentiel pour moi. Ce n’est pas de l’égoïsme de penser ça car c’est pour le bien de l’équipe. On réalise des choses en équipe." a t-il confié à Sky Sports.

Gagner des trophées

"Pour être reconnu comme l'un des meilleurs au monde, vous devez avoir un palmarès derrière vous. C'est important pour nous, en tant qu'équipe, d'être reconnus comme l'un des meilleurs." Alexander-Arnold a d’ailleurs été un acteur majeur au succès de Liverpool en C1. Après un corner décisif permettant aux Reds de battre le Barça et d’aller en finale, la victoire 2-0 sur le rival de la , , le 1er juin à Madrid, a permis aux Reds de remporter leur sixième Coupe d’Europe.

Ce succès est une première pour Klopp à Anfield. Il met également fin à une période stérile de sept ans sans trophées, depuis une victoire en en 2012. Une victoire en finale de Coupe d'Europe n'était plus arrivé depuis 2005, face à l' . "C'est la plus grande compétition d’Europe. Arriver deux fois de suite en finale de la C1 montre la qualité de l’équipe" a ajouté Alexander-Arnold.