Liverpool - Trent Alexander-Arnold hermétique aux critiques avant l'Euro

Le défenseur de Liverpool, critiqué ces derniers mois suite à des prestations décevantes, dit être devenu hermétique aux débats qui l'entourent.

Trent Alexander-Arnold a appris à faire la sourde oreille face aux critiques de ses détracteurs. Le latéral droit de Liverpool, seulement âgé de 22 ans, refuse d'accorder trop d'importance aux débats dont il fait régulièrement l'objet, lui qui a été régulièrement critiqué durant une saison 2020-2021 de moins bonne facture que les précédentes.

Gareth Southgate, le sélectionneur des Three Lions, a même récemment fait le choix de se priver de ses services. Interrogé par The Athletic sur la façon dont il a répondu aux spéculations concernant sa place dans les plans de Gareth Southgate pour le Championnat d'Europe de cet été, Alexander-Arnold a livré un discours lucide.

"Il n'y en a que quelques-uns dont l'opinion compte vraiment"

"Tout le monde a une opinion sur des trucs comme ça. On a beaucoup parlé de moi et il est difficile de s'en éloigner. Mais je dirais que j'ai une mémoire tampon pour lire des choses et ne pas les laisser m'atteindre. Je peux les lire ou les entendre, puis les mettre de côté". Une maturité dont il aurait bien eu besoin à ses débuts selon lui.

"Je dirais que cela est venu avec le temps. Au début, tout ce que vous lisez sur vous-même en tant que jeune joueur, vous croyez que c'est vrai. Vous pensez que c'est réel alors que ce n'est pas vraiment le cas. J'en suis venu à comprendre que, même si beaucoup de gens donnent leur avis, il n'y en a que quelques-uns dont l'opinion compte vraiment".

"Ce sont les gens qui prennent les décisions concernant votre carrière et si vous jouez ou non. Ce sont les gens que j'écoute. Ce sont ceux qui me tiennent le plus à cœur", a ensuite ajouté Trent Alexander-Arnold, qui vient d'aider Liverpool à terminer sa saison 2020-21 avec cinq victoires successives, leur permettant de se qualifier pour la Ligue des champions. Il attend maintenant de savoir s'il aura la chance d'être sélectionné avec l'Angleterre pour disputer un Euro 2020 joué sur le territoire national.