Liverpool : touché à la cheville, Jota absent pour au moins deux matches

L'attaquant de Liverpool Diogo Jota fait face à une course contre la montre pour pouvoir être apte pour la finale de la Carabao Cup, face à Chelsea, le 27 février prochain. Il souffre d'une blessure à la cheville, contractée contre l'Inter Milan en Ligue des Champions, mercredi.

Dans l'attente d'examens plus poussés

L'international portugais avait été forcé de céder sa place à la pause durant le huitième de finale aller de C1 à San Siro, durant lequel les hommes de Jürgen Klopp l'ont emporté 2-0. Jota avait quitté le stade avec une attelle et va manquer la rencontre de Premier League face à Norwich. Il va passer des tests plus poussés pour connaître son indisponibilité.

Jürgen Klopp, l'entraîneur des Reds, a fait le point sur la situation de son joueur face à la presse : "La situation n'est pas claire, on a besoin d'examens plus approfondis. C'est une blessure qui pourrait concerner les ligaments de la cheville. Tout est possible pour le moment, nous devons donc attendre. Mais pour ce week-end, aucune chance", a-t-il confié.

Objectif finale contre Chelsea pour Diogo Jota

Les Reds ont encore deux matches de Premier League à disputer avant de rencontrer Chelsea à Wembley et d'ajouter un nouveau titre majeur à leur palmarès. Jürgen Klopp prépare actuellement la réception de Norwich, samedi. Puis, ce sera au tour de Leeds de se déplacer à Anfield le 23 février prochain. Aucun risque ne sera pris vis-à-vis de la cheville de Diogo Jota lors de ces deux rendez-vous, le joueur de 25 ans ayant besoin de repos.

L'attaquant portugais va constituer une absence de poids pour Liverpool durant ce séjour imprévu sur la touche, lui qui a été en grande forme cette saison. Il totalisait 13 buts en 30 apparitions en 2020-21, et a marqué à 17 reprises en 31 matches lors de cet exercice.

Diogo Jota a aidé à partager les responsabilités offensives des Reds, jusque-là trop dépendants de Mohamed Salah, Sadio Mane et Roberto Firmino. Jürgen Klopp va à nouveau devoir composer avec ce trio en attendant le retour effectif de la bonne pioche des Reds.