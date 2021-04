Liverpool s'insurge contre les "attaques inacceptables" du bus du Real Madrid

Le bus du club de Liga a été attaqué avec des projectiles avant le match, brisant plusieurs fenêtres.

Liverpool a condamné une attaque contre le bus de l'équipe du Real Madrid avant le match des équipes en Ligue des champions à Anfield mercredi soir.

Plusieurs témoins oculaires ont déclaré que le bus de Madrid avait été attaqué avec des pierres et d'autres projectiles, avec une vidéo montrant que le bus avait subi une vitre cassée.

Avant le match retour des quarts de finale, les Reds se sont engagés à identifier les responsables des dégâts.

"Nous condamnons sans équivoque les actions qui ont conduit à l’endommagement du bus de l’équipe du Real Madrid lors de son arrivée à Anfield ce soir", a déclaré un porte-parole de Liverpool.

«C'est un comportement totalement inacceptable et honteux de la part de quelques individus. Nous nous excusons sincèrement auprès de nos visiteurs pour toute détresse causée. Nous travaillerons avec la police de Merseyside pour établir les faits et identifier les responsables."

Le bus du Real Madrid visiblement pris à cible par les supporters de Liverpool à l’extérieur de Anfiel

Malheureusement pour Liverpool, mercredi n'était pas la première fois qu'un bus d'une équipe adverse était pris pour cible à l'extérieur d'Anfield.

Manchester City a vu son bus attaqué avant un quart de finale de la Ligue des champions en avril 2018, les Reds étant à nouveau obligés de s'excuser après l'incident.

"Nous nous excusons sans réserve auprès de Pep Guardiola, de ses joueurs, de son staff et de ses officiels rattrapés par l'incident", a déclaré Liverpool après cette attaque. "Le comportement d'un certain nombre d'individus était totalement inacceptable et le club coopérera pleinement avec les autorités pour identifier les responsables."