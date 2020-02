Liverpool - Shrewsbury Town (1-0), ça passe pour les Baby Reds

En match rejoué du 4e tour de la FA Cup, Liverpool, très diminué et remanié, a signé face à Shrewsbury un court mais précieux succès.

Les Shrews qui avaient sacrement bousculé un B lors du premier match, pouvaient y croire ce soir, d'autant que Jurgenn Klopp avait décidé de boycotter cette rencontre en signe de protestation face au calendrier trop chargé des Reds.

Et face aux Shrews, les Baby Reds ont eu du mal dès l'entame de match. Très peu inspirés, les jeunes Merseysiders peinent à trouver l'ouverture. Les locaux font tourner le cuir, mais peinent à trouver la faille sur les 30 derniers mètres adverses.

L'article continue ci-dessous

En face, Shrewsbury Town joue crânement sa chance. Mais les visiteurs non plus ne parviennent pas à faire sauter le verrou adverse. Alors qu'à l'heure de jeu, les Shrews pensent enfin avoir ouvert le score sur une frappe de Whalley, l'arbitre Andy Madley estime qu'il y a eu hors-jeu sur l'action après avoir consulté le VAR et la joie des visiteurs est de courte durée.

Plus d'équipes

Shrewsbury n'en démord pas. Quelques instants plus tard, Udoh, bien placé, réceptionne un centre dans la surface adverse. Sa tentative passe à quelques centimètres du montant droit des Reds

Mais le destin sera cruel pour les Shrews, avec un CSC signé Ro-Shaun Williams à un quart d'heure de la fin. 5 minutes plus tard, Josh Laurent a une belle opportunité d'égaliser, mais manque complètement sa frappe. 1-0, score final, les Baby Reds s'en sortent face à une équipe de League One coriace.