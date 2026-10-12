Après avoir dépensé plus de 160 millions de livres sterling sans trouver son bonheur, Liverpool semble enfin avoir trouvé la solution au casse-tête qui tourmente ses supporters depuis le départ de la légende Mohamed Salah. La solution vient du Stade du Dragon, au Portugal, mais le prix ne sera jamais bon marché : Porto a brandi la pancarte « pas de soldes » face à Liverpool.









La brèche sur l'aile droite tourmente Iraola

Liverpool a dépensé sans compter pour renforcer son secteur offensif cet été, en recrutant le Français Bradley Barcola pour 125 millions de livres sterling et l'Espagnol Victor Muñoz pour 35 millions, afin d'étoffer les options de l'entraîneur Andoni Iraola et de compenser le départ de Mohamed Salah.

Mais ces deux transferts ont créé un déséquilibre tactique évident, selon le site britannique « TeamTalk » : les deux nouvelles recrues préfèrent évoluer sur le côté gauche de l'attaque et, avec la présence de Cody Gakpo et du jeune talent Rio Ngumoha au même poste, Iraola se retrouve avec une liste d'options déséquilibrée. Il cherche toujours un véritable remplaçant décisif à Salah sur l'aile droite.

Même si le football moderne offre aux joueurs une certaine polyvalence, et bien que des signes indiquent que Muñoz et Gakpo pourraient constituer des options temporaires, les spéculations s'intensifient autour de la volonté de Liverpool de recruter un ailier droit spécialiste à l'ouverture du marché des transferts, le 1er janvier.

En réalité, Liverpool a tenté en vain d'enrôler Iliman Ndiaye et Yankuba Minteh dans les derniers instants du mercato estival, mais une nouvelle option, bien plus clinquante, s'est désormais présentée.

Le joyau brésilien : William Gomes

Selon le journal portugais « A Bola », le jeune joueur de Porto William Gomes a attiré l'attention du nouveau directeur sportif de Liverpool, Julian Ward, qui souhaite faire du Brésilien sa première recrue lors de son second mandat.

Le Brésilien de 20 ans a rejoint le Stade du Dragon en janvier 2025 dans le cadre d'un transfert qui n'a coûté que 9 millions d'euros (7,6 millions de livres sterling), avec le départ en sens inverse du latéral gauche Wendell vers São Paulo.

Après des débuts timides, Gomes a littéralement explosé avec le géant portugais, en contribuant à 20 buts (16 buts et 4 passes décisives) en 67 rencontres.

Cette saison, il poursuit sur sa lancée avec deux buts et deux passes décisives en huit matches de première division portugaise, ce qui reflète la grande confiance et l'audace dont il fait preuve.

Porto porte le prix à 100 millions d'euros

Et le plus encourageant pour Liverpool, c'est que Porto est ouvert à l'idée d'une vente, mais à ses propres conditions. Après avoir prolongé le contrat de Gomes la semaine dernière jusqu'en juin 2031, le club a relevé le montant de la clause libératoire de 80 millions d'euros à 100 millions d'euros, soit l'équivalent de 84,6 millions de livres sterling et 112 millions de dollars, en affirmant qu'il n'accepterait pas moins que cette somme.

En expliquant cette prolongation, l'entraîneur de Porto, Francesco Farioli, a déclaré : « La prolongation du contrat de William Gomes ? C'est l'un de ces joueurs qui ont besoin de temps pour s'adapter. Lors des six premiers mois, il a mis ce temps à profit pour s'adapter, et la saison dernière nous avons constaté sa qualité, mais il lui manquait de la régularité. »

Et d'ajouter : « Aujourd'hui, nous parlons d'un joueur différent. Il a maintenu son niveau et a mûri de manière remarquable, non seulement dans son style de jeu, mais aussi dans sa préparation à la compétition. Il veille à respecter un régime alimentaire et un programme d'entraînement stricts. »

Farioli a poursuivi : « La prolongation du contrat était nécessaire, et le montant de la clause libératoire inscrite dans le contrat me rassure. Si un autre club se présente, il devra payer tout ce qu'il peut, mais je souhaite qu'il reste encore quelques mois. C'est un joueur pivot et l'un de nos éléments de base. »

Troisième razzia de Ward au Portugal

Lors de son précédent mandat de directeur sportif de Liverpool, Julian Ward (45 ans) avait montré sa volonté de se lancer à l'assaut du marché portugais : c'est lui qui était à l'origine des arrivées de Luis Díaz, en provenance de Porto, et de Darwin Núñez, venu de Benfica, à Anfield, dans le cadre de deux transferts colossaux.

Désormais, Ward semble s'apprêter à mener une troisième offensive au Portugal, cette fois pour William Gomes. Mais il est clair que s'offrir le successeur attendu de Salah nécessitera de débourser une nouvelle somme colossale.







