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La légende de la Premier League Paul Merson avance une hypothèse troublante concernant Liverpool et les débuts très mitigés de Xabi Alonso à la tête de Chelsea.

Dans sa chronique pour Sky Sports, Merson se demande surtout pourquoi Liverpool n’a pas cherché plus activement à recruter Alonso au début de l’été, après le licenciement de son ancien entraîneur Arne Slot .

À la mi-mai, l’Espagnol avait été officiellement présenté comme le nouvel entraîneur de Chelsea « et Liverpool a licencié Arne Slot deux semaines plus tard. On ne me fera pas croire que Liverpool n’aurait pas pu parler à Alonso avant cela et lui dire : “Ne va pas à Chelsea, nous allons t’embaucher” », a écrit Merson.

La retenue des Reds étonne d’autant plus l’ancien international anglais qu’Alonso était libre depuis son licenciement au Real Madrid en janvier. « Pourquoi ne l’ont-ils donc pas recruté ? Savaient-ils déjà quelque chose que nous voyons aujourd’hui ? », s’est interrogé Merson, faisant allusion à la situation difficile que traverse actuellement Alonso à Chelsea.

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Des débuts difficiles pour Xabi Alonso à Chelsea

Après onze journées, les Blues, qui ont investi plus de 400 millions d’euros dans de nouveaux joueurs l’été dernier, n’occupent que la huitième place de Premier League. Bien que Chelsea ne participe à aucune compétition internationale et puisse donc se concentrer en grande partie sur le championnat, son retard sur le leader, Arsenal, atteint déjà douze points.

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Les dernières prestations sont particulièrement préoccupantes : Chelsea a perdu trois de ses quatre derniers matches de Premier League. Fin octobre, le club s’est incliné à domicile dans le derby londonien contre Tottenham (0-2), avant de subir une lourde défaite, également à domicile, face à Leeds United le week-end dernier (1-4).

Getty Images

« Si l’entraîneur s’appelait Liam Rosenior, avec de tels résultats, il serait certainement déjà en grande difficulté », a fait remarquer Merson au sujet d’Alonso. Son prédécesseur Rosenior, qui connaît depuis une grande réussite au Paris FC, avec lequel il occupe la deuxième place de Ligue 1, avait été licencié par Chelsea en avril après seulement trois mois et demi en poste . Détail piquant : Rosenior avait obtenu un point de plus (17) qu’Alonso lors de ses onze premiers matches de Premier League avec les Londoniens.

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Liverpool, le Real et le Bayern, les destinations rêvées de Xabi Alonso : à Madrid, l’expérience a tourné court

Le technicien de 44 ans, dont le travail au Bayer Leverkusen avait aussi attiré l’attention des plus grands clubs du football mondial, avait déjà été évoqué pour succéder à Jürgen Klopp à Liverpool au moment du départ de ce dernier en 2024. Alonso avait alors mené Leverkusen à un titre sensationnel en Bundesliga et, pour la suite de sa carrière, il semblait acquis que sa prochaine destination serait Liverpool, le Bayern Munich ou le Real Madrid, trois clubs où il avait joué.

Alonso est finalement resté à Leverkusen jusqu’en 2025, avant de prendre les rênes du Real sous le poids d’attentes considérables. Son passage à Madrid a toutefois été marqué par des problèmes avec les stars de l’équipe, dont Vinicius Junior , et n’a duré qu’un peu plus de six mois : Alonso y a été limogé dès la mi-janvier 2026.

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Au lieu de rejoindre Liverpool, l’ancien joueur de classe mondiale a pris, quelques mois plus tard, les commandes de Chelsea, un club qui peine depuis des années à répondre à ses propres ambitions. Il a signé à Stamford Bridge jusqu’en 2030 et s’est vu accorder de larges responsabilités, notamment dans la composition de l’effectif . « N’oubliez pas que Rosenior n’avait pas encore Morgan Rogers dans son équipe, recruté pour 138 millions d’euros », a souligné Merson à ce sujet.

La star offensive Rogers, recrutée à Aston Villa pour une somme colossale fin juillet , a été la recrue phare de Chelsea lors du dernier mercato estival. Au total, Alonso a dû gérer un immense remaniement : dix arrivées et un nombre encore bien plus élevé de départs. Parmi ceux-ci, celui d’Enzo Fernandez est particulièrement notable : le patron du milieu de terrain a rejoint Manchester City peu avant la clôture du mercato pour 145 millions d’euros, sans qu’un remplaçant à la hauteur ait été prévu.

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Chelsea trop dépendant de Caicedo au milieu de terrain ?

Pour renforcer l’entrejeu, Chelsea a certes recruté Jordan Henderson, joueur expérimenté arrivé libre de Brentford, ainsi que l’espoir argentin Valentin Barco, venu du club partenaire Racing Strasbourg pour 40 millions d’euros. Mais aucun des deux n’approche le niveau de Fernandez. Barco, surtout, a déçu jusqu’ici. Le joueur de 22 ans n’a été titularisé qu’une fois par Alonso en Premier League, lors de la lourde défaite 0-3 à Brentford à la mi-septembre.

Merson estime donc que l’un des plus grands problèmes de Chelsea se situe dans l’entrejeu, et plus précisément dans sa trop grande dépendance à Moises Caicedo. « Le match contre Leeds a pris une mauvaise tournure quand Caicedo a dû sortir », a souligné Merson. L’Équatorien, blessé, a dû être remplacé après un peu plus de 20 minutes, alors que le score était de 0-0. Henderson est entré à sa place et a ensuite formé un double pivot avec Romeo Lavia.

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Chelsea a perdu son emprise sur le match, Leeds l’a corrigé sur sa propre pelouse et sa défense, articulée autour d’une charnière pourtant réputée composée de Levi Colwill et Wesley Fofana, s’est une nouvelle fois montrée perméable. Pour ne rien arranger, l’avant-centre Joao Pedro, auteur de cinq buts et de trois passes décisives lors de ses six premières apparitions de la saison en Premier League, manque cruellement à l’équipe depuis plusieurs semaines en raison de problèmes à la cuisse.

« Chelsea ne domine pas ses matches et l’autre gros problème, c’est sa façon de défendre », a critiqué Merson. « Les buts qu’il encaisse. La façon dont ces buts sont concédés, c’est incroyable. C’est une défense très faible et inexpérimentée », a-t-il poursuivi.

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Chelsea encaisse beaucoup trop de buts sous Xabi Alonso

Les chiffres confirment l’impression de l’ancien joueur d’Arsenal : en onze matches de championnat sous Alonso, Chelsea a déjà encaissé 20 buts, de loin le pire total parmi les équipes de la première moitié du classement. Et seules quatre autres équipes de Premier League en ont actuellement concédé davantage : Crystal Palace, dernier (27), Manchester United, avant-dernier (23), ainsi que les deux promus Ipswich Town (22) et Coventry City (21).

Getty Images

« Comme Alonso a accompli un travail incroyable au Bayer Leverkusen, tout le monde se dit malgré tout que ça va s’arranger », a averti Merson à l’adresse de Stamford Bridge. Selon les informations disponibles, les dirigeants de Chelsea ne paniquent toutefois pas encore malgré cette mauvaise passe : comme le rapportent de manière concordante le Telegraph et l’expert des transferts Fabrizio Romano, Alonso conserve une position solide même après la récente et inquiétante déroute contre Leeds. Ils seraient absolument convaincus que l’Espagnol est l’homme de la situation et qu’ils progresseront ensemble.

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Alors que rêver d’un premier titre de champion depuis 2017 paraît déjà utopique, le grand objectif de Chelsea cette saison reste un retour en Ligue des champions. Avec cinq points de retard sur la quatrième place, cet objectif demeure tout à fait à sa portée, mais Alonso et les siens doivent rapidement redresser la barre. Sur le papier, le calendrier semble au moins propice à un rebond : vendredi, Chelsea se déplace chez Nottingham Forest, 17e, avant de recevoir la lanterne rouge, Crystal Palace.

Attention toutefois : si Chelsea laisse échapper des points face à ces deux candidats au maintien, la situation pourrait rapidement devenir inconfortable pour Alonso. Ses trois adversaires suivants seront en effet Liverpool, Manchester City et Aston Villa.