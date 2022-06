Liverpool : Salah taclé par un ancien sélectionneur de l'Egypte

L'attaquant est une icône pour son pays, mais il n'a pas encore connu la gloire sur le terrain au niveau international.

Mohamed Salah n'a "rien fait" pour l'équipe nationale égyptienne malgré son statut d'icône grâce à ses performances en club, selon l'ancien entraîneur des Pharaons Hassan Shehata. L'attaquant de Liverpool est sans doute la star sportive la plus connue de son pays, avec une multitude d'honneurs obtenus à Liverpool ces dernières années.

"Salah n'a rien fait avec l'équipe nationale"

Pourtant, Shehata, qui a mené le pays à trois titres successifs de la Coupe d'Afrique des Nations et a quitté son poste juste avant que Mohamed Salah ne fasse ses débuts en équipe nationale, estime qu'il n'a pas apporté à son pays le succès qu'il aurait dû avoir. "Techniquement, et je suis désolé de le dire, mais Mohamed Salah n'a rien fait avec l'équipe nationale", a déclaré Shehata cité par l'Egypt Independent.

"Il aurait dû faire beaucoup mieux que cela. Il doit fournir plus lorsqu'il joue pour son pays. Il aurait dû le dire aux responsables ici, bien que ce ne soit pas lui qui choisisse les joueurs, mais il aurait dû dire que les joueurs ici ne sont pas comme ceux d'Angleterre. Par conséquent, les entraîneurs doivent trouver un moyen d'ouvrir l'espace pour Salah. Nous devons trouver des joueurs pour l'aider à apparaître correctement sur le terrain", a ajouté l'ancien sélectionneur de l'Egypte.

Une année 2021 noire avec l'Egypte

Ce sont des affirmations audacieuses de Shehata qui pourraient être injustes par rapport à l'importance culturelle de Salah en Égypte en tant que star mondiale. Salah a subi la double peine de l'échec en finale de la CAN et de la qualification pour la Coupe du monde cette année, et il n'a pas réussi jusqu'à présent à les conduire à un titre majeur, mais ce sont ses cinq buts dans les phases de qualification pour la Coupe du monde 2018 qui ont permis aux Pharaons de disputer la compétition pour la première fois depuis 1990.

L'Égypte a également terminé à la deuxième place de la CAN avec l'aide de Salah au Gabon en 2017 et au Cameroun en 2021. En outre, Mohamed Salah occupe la deuxième place dans la liste des buteurs de l'histoire de l'Égypte, avec 47 buts en 85 sélections, un chiffre que seul le légendaire Hossam Hassan a dépassé, avec 68 buts en 175 matches.

Mohamed Salah pourrait bien franchir cette barre s'il a l'intention de jouer durant les qualifications pour la Coupe du monde 2026, néanmoins malgré toutes les statistiques en sa faveur, seule une victoire lors d'une Coupe d'Afrique des Nations pour définitivement faire taire les critiques à son égard concernant ses performances en sélection.