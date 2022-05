Liverpool : Salah répond aux critiques sur son désir de jouer au Real Madrid

La star de Liverpool, Mohamed Salah, a répondu aux critiques concernant son désir d'affronter le Real Madrid en finale de la Ligue des champions. De nombreux experts, tels que Gabby Agbonlahor, ont estimé que les commentaires de Salah donneraient une motivation supplémentaire à l'équipe espagnole et mettraient la pression sur les épaules de l'Egyptien.

Salah assume sa préférence

Les Reds ont obtenu leur place en finale après une victoire 5-2 sur Villarreal mardi soir, tandis que les Merengue ont remporté une victoire 6-5 en cumulé sur les Citizens mercredi, pour se qualifier pour la finale qui aura lieu à Paris le 28 mai. Bien qu'il reconnaisse que le Real Madrid est une équipe incroyable avec un entraîneur et des joueurs formidables, le capitaine des Pharaons affirme que tous les joueurs de Liverpool voulaient affronter les poids lourds espagnols plutôt que leurs rivaux anglais.

"Si vous demandez à tout le monde à Liverpool, tout le monde voulait ce match. Je ne sais pas pourquoi nous n'avons pas le droit d'en parler, mais je suis d'accord pour en parler - je voulais ce match ! Je voulais jouer contre le Real Madrid avant ce match contre Manchester City", a déclaré Mohamed Salah à Sky Sports.

"Nous savons ce qu'il faut pour gagner"

"Bien sûr, je ne leur donne pas trop de crédit. C'est une équipe incroyable avec un grand entraîneur et de grands joueurs. Quand on m'a demandé qui je voulais, j'ai dit Madrid. C'est une réponse facile", a ajouté l'attaquant des Reds. La confrontation du 28 mai est la revanche de la finale de 2018 où les mêmes équipes se sont affrontées et où le Real Madrid a remporté une victoire 3-1.

Dans cette rencontre particulière, Salah est sorti prématurément après un défi controversé de Sergio Ramos. L'attaquant a également remercié tous ceux qui lui ont permis d'être sacré footballeur de l'année par la Football Writers' Association. L'international égyptien a inscrit 30 buts et délivré 15 passes décisives lors des 46 matches disputés cette saison, toutes compétitions confondues.

L'article continue ci-dessous

"C'est un sentiment formidable ; tout d'abord, je tiens à remercier tous ceux qui ont voté pour moi. Bien sûr, les journalistes font partie intégrante de la famille du football. Avec un peu de chance, nous pouvons en gagner d'autres cette saison", a déclaré Salah, cité par le site officiel du club. "J'essaie juste de profiter de mon football et de mon temps au club, d'aider l'équipe à gagner des trophées - c'est la chose la plus importante."

Liverpool est en finale de la Ligue des champions, en finale de la FA Cup et a déjà remporté la League Cup, et est en course pour remporter la Premier League. "Nous sommes ensemble depuis cinq ans maintenant, la plupart d'entre nous - certains joueurs plus de cinq ans. Nous savons ce qu'il faut pour gagner", a ajouté Salah. "Nous essayons simplement de donner notre 100 %. Nous devons nous concentrer sur chaque match. Vous avez pu le constater lors du dernier match, nous étions menés 2-0 à l'extérieur et nous avons réussi à revenir. C'est vraiment important, pour notre état d'esprit aussi pour le prochain match. "