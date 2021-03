Liverpool, Salah : "La querelle avec Ramos, c'est du passé"

L'Egyptien a été contraint de sortir sur blessure en finale de la Ligue des champions 2018 en raison d'un duel controversé avec l'Espagnol.

Mohamed Salah a fait part de ses problèmes avec le défenseur central Sergio Ramos dans le passé, du moins publiquement, alors qu'il se prépare à affronter le Real Madrid le 6 avril en quarts de finale de la Ligue des champions. L'attaquant égyptien a déclaré qu'il ne pensait plus à sa luxation de l'épaule causée par un duel avec Ramos lors de la finale de la compétition 2018, ce qui l'a obligé à regarder la défaite 3-1 de Liverpool depuis le vestiaire.

Au lieu de s'attarder sur ce qui s'est passé à Kiev, Salah s'est consacré sur l'avenir et a envie d'obtenir un meilleur résultat contre le Real Madrid cette fois-ci. "Ce match appartient au passé, donc je ne pense pas à ce qui s'est passé avec Sergio Ramos", a déclaré Mohamed Salah dans une interview accordée à Marca. "Je pense à l'équipe. Tout le monde est concentré sur son équipe et tout le monde veut gagner ... c'est tout".

"Disons simplement que j'ai une motivation particulière pour gagner le match nul et passer en demi-finale. Ce qui va se passer maintenant ne changera pas le résultat de la finale à Kiev. C'est du passé. Je pense que nous sommes tous les deux forts. Les deux équipes ont remporté leurs deux derniers matchs en Ligue des champions. Les deux équipes sont prêtes. C'est une compétition spéciale et les deux équipes se débrouillent bien", a ajouté l'attaquant des Reds.

"Aider mon équipe à gagner, c'est le plus important pour moi"

L'incident entre Salah et Ramos sera sans aucun doute considéré comme l'une des intrigues des quarts de finale, quelle que soit la façon dont les joueurs essaient de le minimiser. Ils restent des figures centrales de leurs équipes respectives, même si tant de choses se sont passées entre-temps - Liverpool a remporté la Ligue des champions et la Premier League et le Real Madrid a remporté la Liga et plusieurs coupes nationales depuis leur affrontement en 2018.

Qui plus est en raison de leur position sur le terrain, bien sûr, les deux hommes seront amenés à avoir une confrontation directe durant la rencontre. Mais les enjeux du quart de finale aller sont bien plus importants que de gagner du terrain dans une querelle personnelle. "J'espère faire la même chose que j'ai fait ces dernières années", a déclaré Salah. "Gagner des trophées, marquer des buts, aider mon équipe à gagner des trophées ... C'est la chose la plus importante pour moi."

L'attaquant de Liverpool se méfie toutefois plus que jamais de la bête madrilène blessée et habituée à briller dans la compétition : "Ce que je crains du Real Madrid ? Le fait qu'ils peuvent gagner la Ligue des champions. Ils jouent très bien cette compétition, ils l'ont gagnée, je ne sais pas, plusieurs fois, au cours des 10 dernières années, ils en ont remporté quatre. C'est une équipe qui est vraiment bonne en Ligue des champions".