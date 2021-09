Liverpool : Salah explique sa célébration musclée

La célébration "musclée" de l'attaquant fait beaucoup parler et ce dernier s'en est expliqué.

L'attaquant de Liverpool, Mohamed Salah, a révélé ce qui le motive après avoir marqué une nouvelle fois lors de la victoire 3-0 en Premier League contre Crystal Palace, samedi.

Le joueur égyptien de 29 ans, qui a rejoint les Reds en provenance de l'AS Roma en 2017, a marqué son but à la 78e minute après que la star sénégalaise Sadio Mané ait ouvert le score à la 43e minute et que le Guinéen Naby Keita ait scellé la victoire à la 89e minute.

Cependant, ce qui a attiré l'attention de beaucoup, c'est la façon dont Salah a célébré son 99e but pour Liverpool, en enlevant son maillot et en courant vers les fans assis à l'extrémité du Kop tout en criant.

Salah a révélé sa raison en déclarant sur ses médias sociaux : "Vous, les fans, me faites avancer. Vous me donnez plus de force que vous ne le saurez jamais, je pense".

L'Égyptien a jusqu'à présent marqué quatre buts en cinq matchs cette saison et il lui reste moins de deux ans de contrat.

Dans une récente interview, le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a déclaré qu'il se concentrait sur la forme de Salah sur le terrain et non sur ses négociations de contrat.

"Il n'y a rien à dire, surtout de ma part, car je ne suis pas impliqué", a déclaré Klopp, cité par Sky Sports. "Il a l'air vraiment bien. Il n'y a rien d'autre à dire."

Sur 150 matchs pour Liverpool, Salah a inscrit 99 buts et délivré 36 passes décisives.