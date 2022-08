Liverpool : "Sadio manquerait à n'importe quelle équipe", un ancien coéquipier regrette déjà le départ de Mané

Le capitaine des Reds estime que le départ de l'attaquant international sénégalais est une perte pour son club, mais qu'il peut être remplacé.

Jordan Henderson reconnaît que Liverpool va ressentir l'absence de Sadio Mané, qui a quitté la Mersey pour le Bayern Munich plus tôt dans l'été. L'attaquant sénégalais a rejoint les champions en titre de Bundesliga dans un accord d'une valeur de 32 millions d'euros, avec 6 millions d'euros supplémentaires possibles en fonction des apparitions, ainsi que 3 millions d'euros supplémentaires en fonction des réalisations individuelles et collectives.

Il a passé six saisons avec les Reds et les a aidés à remporter la Ligue des champions en 2019, puis la Premier League la saison suivante. Liverpool a inscrit de nombreux buts et a remporté de nombreux trophées grâce à son trio offensif composé de Sadio Mané, Mohamed Salah et Roberto Firmino au cours des dernières saisons.

La joie de vivre de Mané va manquer

S'adressant à talkSPORT, Henderson a accepté que la perte de Mane est un énorme vide et l'équipe manque le joueur de 30 ans. "Je pense que Sadio manquerait à n'importe quelle équipe dans le monde", a-t-il déclaré. "Pour moi, il est l'un des meilleurs joueurs du monde et l'un des meilleurs personnages autour du vestiaire et autour du club".

"C'est un garçon génial, toujours souriant et blagueur, et c'est vraiment agréable de l'avoir autour de soi. Il fixe également des normes. C'est une grosse perte pour nous, mais c'est le football. La vie continue. Je lui souhaite tout le bonheur du monde et j'espère qu'il ira bien au Bayern Munich", a ajouté le capitaine de Liverpool.

Henderson mise sur Darwin

Liverpool a signé l'attaquant uruguayen Darwin Nunez cet été pour renforcer son département offensif. Le club a versé 80 millions d'euros à Benfica pour recruter Nunez, et pourrait payer jusqu'à 25 millions d'euros de bonus en plus. Le joueur de 23 ans a pris un départ brillant dans son nouvel environnement en marquant pour ses débuts en compétition contre Manchester City lors du Community Shield.

Henderson est impressionné par le jeune homme et pense qu'il peut contribuer aux buts de la Premier League : "J'ai été vraiment impressionné par lui. C'est encore un très jeune garçon, mais je vois beaucoup de choses positives, beaucoup de bonnes choses. Je pense qu'il va nous apporter quelque chose de différent en attaque. Je pense qu'il nous apportera quelque chose de différent en attaque. Il y a beaucoup de potentiel là-dedans et il s'est installé, donc j'espère qu'il pourra commencer la saison en Premier League vraiment bien."