Liverpool, Sadio Mané : "Quand je regarde Manchester City, je veux les voir perdre"

Avec beaucoup de franchise, Sadio Mané n'a pas caché que la course pour le titre avec Manchester City occupait son esprit.

L'attaquant de , Sadio Mané, a confié qu'il se sentait nerveux quand jouait, alors que les Citizens mènent une lutte acharnée avec les Reds pour le titre de champion d' .



L’équipe de Jurgen Klopp est retombée à la deuxième place du classement à un point de celle de Guardiola après la victoire de City à l'Etihad Stadium contre (2-0), samedi.



Pour rappel, Liverpool attend un titre de champion depuis 1990.



"Je pense que la vérité est que Manchester City est un cran en-dessous", a déclaré Mane à Sky Sports.



“Bien sûr, nous sommes plus concentrés sur nous-mêmes, mais parfois quand on regarde Manchester, on a plus de pression que si on joue nous-mêmes !"



"Je veux qu'ils perdent, mais ils sont si bons, il leur est parfois difficile de perdre".



Liverpool affronte ce dimanche (17h30).



"Cela pourrait être [le match le plus difficile], mais les gens s'attendent à ce que les seuls matchs difficiles soient contre le top six, mais ce n'est parfois pas le cas parce que c'est imprévisible", a-t-il poursuivi.



"Ce pourrait être . Parfois, vous gagnez facilement avec le top six, et parfois vous obtenez un match difficile, mais c'est la même chose pour les équipes qui se trouvent en bas du tableau".



"Donc, ce serait un peu ridicule de dire que Tottenham serait le plus gros match."



L'ancien Messin est enfin revenu sur la passe plus délicate de son partenaire Mohamed Salah, qui n'a pas marqué de but lors de ses sept derniers matches avec les Reds - sa plus longue disette depuis son arrivée à Liverpool.



"Les gens du club parlent de Mo parce qu'il marquait presque tous les matchs", a-t-il ajouté.



"C’est presque normal parce que c’est le football, mais nous savons tous que c'est quelqu'un de très, très détendu face à la situation. Parfois, cela peut arriver".



"Mais j'aimerais surtout le voir sourire en marquant des buts. Nous essayons de l'aider à marquer plus de buts", a conclu Sadio Mané.