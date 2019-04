Liverpool - Sadio Mané : "Porto ? Je pense qu'ils sont plus forts cette saison"

Liverpool reçoit Porto ce mardi (21h) en quarts de finale aller de Ligue des champions. Un club qui avait bien réussi aux Reds la saison passée.

Le 14 février 2018, s'imposait 5-0 sur la pelouse du Dragao de Porto en huitième de finale aller de la , avant de se qualifier tranquillement à Anfield au retour (0-0). Un match au cours duquel Sadio Mané inscrivait un triplé. Un parcours que les hommes de Jürgen Klopp achèveront en finale contre le (1-3).

Un an plus tard, Liverpool et Porto se retrouvent, cette fois-ci au tour suivant. Dans une forme étincelante depuis plusieurs semaines, l'attaquant sénégalais estime cependant que la qualification sera difficile à conquérir pour les Reds, notamment en raison des progrès réalisés en un an par le club portugais.

"Je pense que cette saison ils sont un peu plus forts, en termes d'équipe et de qualité", a-t-il déclaré à l'UEFA. "Nous savons que nous allons devoir travailler dur pour nous qualifier. L'ensemble du staff et des joueurs le savent. Maintenant, pour nous qualifier, nous savons ce que nous avons à faire. Ce ne sera peut-être pas facile, mais nous allons faire de notre mieux."

"Jouer en Ligue des champions est un sentiment extraordinaire"

"Nous avons de bons souvenirs de notre victoire contre eux mais c'était l'année dernière. Comme je viens de le dire, ils sont plus forts maintenant et ils ont une bonne équipe. Ils vont essayer d'être encore plus motivés. Je pense que ce serait l'une des plus grosses erreurs que nous puissions faire, de nous reposer sur ce qui s'est passé l'année dernière. C'est du passé, nous allons essayer d'oublier pour nous concentrer sur cette saison."

"C'était un grand moment et l'une de mes meilleures soirées comme footballeur", reconnaît-il encore. "Jouer en Ligue des champions est un sentiment extraordinaire. Jouer un rôle et avoir l'opportunité de mettre un triplé signifie beaucoup pour moi et j'étais vraiment ravi."

Déjà auteur de 20 buts cette saison, Sadio Mané aura encore un rôle important à jouer dans la fin de saison de son équipe, encore en course sur plusieurs tableaux. Finalistes l'an passé et quatrièmes de , les Reds rêvent de mieux, eux qui sont au coude à coude avec dans la course au titre en Premier League. Ils possèdent actuellement deux points d'avance sur les Skyblues, avec un match disputé en plus.