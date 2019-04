Liverpool - Sadio Mané : "Nous devrons gagner tous les matchs"

Alors que le sprint final est lancé entre Liverpool et Manchester City en Premier League, Sadio Mané estime qu'aucune erreur ne sera tolérée aux Reds.

"Je pense que la vérité est que est un cran en-dessous (...) Parfois quand on regarde Manchester, on a plus de pression que si on joue nous-mêmes ! Je veux qu'ils perdent, mais ils sont si bons, il leur est parfois difficile de perdre", avait confié Sadio Mané à Sky Sports, le 31 mars dernier.

Depuis, l'homme fort de l'attaque de , auteur de 17 buts en 30 rencontres de disputées cette saison, est toujours concentré sur la fin de saison sous pression qui attend les hommes de Jürgen Klopp, eux qui, en plus d'être encore en lice au stade des quarts de finale de Ligue des Champions (ils affronteront le ) occupent non sans mal la place de leaders dans le championnat d' , Manchester City comptant toutefois un match en retard.

"Nous devons aussi respecter car ils ont très bien joué"

Pour terminer la saison à cette même place de leader, les Reds devront maintenir leur rythme important en tête de classement, tant les hommes de Pep Guardiola, habitués à triompher Outre-Manche, ne leur laissent pas la moindre opportunité de se relacher.

"Pour être honnête, je pense que nous devrons gagner tous les matchs. Même si ce ne sera pas facile. Mais nous pouvons toujours gagner à chaque match parce que nous sommes une bonne équipe et que nous jouons très bien", a justement confié sur le sujet Sadio Mané ce mardi.

"Je pense que tout est possible, alors faisons-le et gagnons", a ensuite ajouté le Sénégalais, avant d'évoquer la fin de match incroyable face aux Spurs de Tottenham, celle qui a permis aux Reds de prendre l'avantage dans le temps additionnel suite à un but contre son camp d'Aldeweireld.

"Ce fut un match vraiment très difficile. Nous devons aussi respecter Tottenham car ils ont très bien joué, ils étaient organisés. Mais je pense que la chose la plus importante était d’obtenir les trois points et c’est tout. Nous pouvons nous améliorer. Mais parfois, c'est difficile après la trêve internationale parce que nous avons eu trois séances ensemble, ou deux je pense, alors tout le monde était un peu à l'écart par moments", a enfin confié le buteur de Liverpool.