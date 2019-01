Liverpool, Sadio Mané : "Nous allons tenter de réaliser quelque chose de spécial pour le club"

L'ailier des Reds espère réaliser quelque chose de grand avec Liverpool cette saison. Le Sénégalais rêve forcément de remporter des titres.

En tête de la Premier League et toujours en lice en Ligue des champions, Liverpool va devoir tenir la distance et ne pas s'écrouler surtout en championnat. Les Reds rêvent d'enfin remporter la Premier League qui leur avait échappé de peu en 2014 après une glissade de Steven Gerrard contre Chelsea, mais surtout qui n'a plus été remporté par le club de la Mersey depuis 1989-1990, à l'époque le championnat n'était pas sous sa formule actuelle.

Dans un entretien accordé à Sky Sports, Sadio Mané, l'un des hommes forts de l'équipe de Liverpool depuis plus d'un an, espère réaliser "quelque chose de grand" cette saison. Autant dire que l'international sénégalais espère remporter des titres : "Chaque saison, nous progressons et c'est positif pour nous. C’est pourquoi nous nous entraînons tous les jours, pour apprendre beaucoup, pour nous améliorer. C’est positif et nous allons maintenant tenter quelque chose de spécial avec le club".

"Mettre la pression de côté"

"En ce moment, nous sommes en haut du classement. Il reste encore beaucoup à faire pour cette saison, mais tout est possible. Nous allons essayer de jouer match par match sans nous mettre la pression, car nous savons que c'est très élevé. Nous sommes très détendus et nous allons essayer de continuer jusqu'à la fin de la saison", a confirmé l'ancien ailier de Southampton.

Sadio Mané garde la confiance en son équipe malgré l'échec contre Manchester City, il y a un peu plus d'une semaine, et attend une réaction : "Nous sommes confiants parce que nous allons bien, même si nous avons perdu contre Manchester City. En football, cela peut arriver, nous ne sommes pas les premiers et nous ne serons pas les derniers à perdre un match, mais nous devons réagir. La réaction est plus importante".

"Chaque match de la Premier League est difficile. Mais nous avions la qualité dans notre équipe pour battre n'importe quelle équipe du championnat, alors nous allons y aller et essayer de faire de notre mieux et gagner le match. La pression n’aide jamais, il est donc préférable de la mettre de côté. Nous essayons de le faire. La pression n'a jamais aidé personne, mais nous allons jouer match par match et essayer de nous concentrer et de gagner jusqu'à la fin de la saison", a conclu l'ailier des Reds.