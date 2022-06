Liverpool : Sadio Mané justifie son choix de rejoindre le Bayern Munich

Arrivé à Munich ce mardi, le Sénégalais n'est pas encore officiellement un joueur du Bayern mais a donné sa première interview expliquant son choix.

Sadio Mané et le Bayern Munich ce n'est plus qu'une question de temps avant l'officialisation du transfert. L'international sénégalais est arrivé ce mardi à Munich pour passer sa visite médicale et va sauf retournement de situation évoluer en Bavière la saison prochaine. Si le transfert n'a pas encore été officialisé, Sadio Mané a déjà donné une première interview à un média allemand, en l'occurrence Bild, dans laquelle il justifie son choix de rejoindre le champion d'Allemagne en titre.

"Le Bayern, c'est le bon club au bon moment"

"Je suis la meilleure star de la Bundesliga ? Wow, quel compliment ! Merci. Mais, comme je l'ai dit à maintes reprises, ma vie a toujours été un défi. Quand mon conseiller m'a parlé pour la première fois de l'intérêt du Bayern Munich, j'étais excité. Je m'y suis vu tout de suite. Pour moi, c'était le bon club au bon moment. C'est l'un des plus grands clubs du monde et l'équipe se bat toujours pour chaque titre. Donc pour moi, c'était une très bonne idée et la bonne décision de venir ici", a expliqué Sadio Mané.

Liverpool : Mané est à Munich pour sa visite médicale pour boucler son transfert au Bayern

"Mon agent m'a dit qu'il y avait aussi des demandes d'autres clubs. Cela fait partie du business. Mais j'ai tout de suite compris quand le Bayern m'a présenté le plan. Je me suis retrouvé dans le plan du Bayern plus que quiconque", a ajouté le futur ex-ailier de Liverpool qui n'est pas venu en Allemagne pour une pré-retraite et qui continue d'être ambitieux dans sa nouvelle aventure.

Mané rêve d'une nouvelle C1

"Gagner la Ligue des champions ? Je ne veux pas dire non. Chaque enfant veut gagner la Ligue des champions, chaque joueur de football du monde. Je suis avec une équipe très, très compétitive maintenant, mais c'est encore un peu tôt pour parler de finale de Ligue des Champions, on n'a même pas encore joué de match ensemble. Néanmoins on va tout donner pour aller en finale", a assuré le vainqueur de la dernière CAN.

Mercato - Bayern Munich : Matthaus dévoile le "seul remplaçant idéal" pour Robert Lewandowski

L'article continue ci-dessous

Sadio Mané ne sait pas s'il jouera avec Robert Lewandowski, désireux de changer d'air, la saison prochaine, mais l'international sénégalais n'est pas perturbé par la situation du Polonais : "Je ne suis pas un joueur qui se concentre sur des choses comme ça. Je suis là pour le Bayern. Et je ferai tout pour gagner des titres avec mes coéquipiers !".

Interrogé par Bild, Hasan Salihamidzic le directeur sportif du Bayern s'est pour sa part félicité de la signature de Sadio Mané et encore plus après un tel discours de la part du Sénégalais : "Nous sommes tous fiers et heureux qu'une telle star mondiale vienne au Bayern. C'est formidable que nous ayons pu recruter un tel joueur pour notre équipe. Il est au sommet de sa carrière, à un grand âge, il est en pleine forme et a soif de titres, il est dans le bon club pour ça !".